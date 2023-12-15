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Власти Костромской области рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 15.12.2023
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17:05 15.12.2023 (обновлено: 17:12 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/avariya-1916075770.html
Власти Костромской области рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом
Власти Костромской области рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 15.12.2023
Власти Костромской области рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом
Двенадцать педагогов из Костромской области, попавших в ДТП по дороге в Москву на торжество, остаются в больницах, состояние одной пациентки оценивается как... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:05
2023-12-15T17:12
происшествия
костромская область
москва
сергей ситников
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Двенадцать педагогов из Костромской области, попавших в ДТП по дороге в Москву на торжество, остаются в больницах, состояние одной пациентки оценивается как тяжелое, сообщила администрация региона. Автобус с учителями из региона, ехавшими в Москву на торжество, 13 декабря попал в ДТП во Владимирской области. По предварительным данным УМВД по региону, водитель автобуса допустил столкновение с попутным большегрузом. Водитель автобуса погиб, ряд пассажиров получили травмы. &quot;Сейчас на стационарном лечении находится 12 педагогов. Одна из них — во Владимирской областной больнице, ее состояние стабильно тяжелое. Остальные — состояние средней тяжести. Под постоянным наблюдением врачей в Александровской больнице находятся 9 человек&quot;, — говорится в сообщении.Еще одну пациентку силами санитарной авиации доставили из Сергиево-Посадской больницы Московской области в Кострому. Сейчас она проходит лечение в областной клинической больнице. Также костромские специалисты приняли решение госпитализировать еще одного педагога после осмотра, который поручил провести всем находившимся в автобусе губернатор Костромской области Сергей Ситников. Остальные педагоги, по данным департамента здравоохранения региона, на сегодняшний момент в госпитализации не нуждаются.
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происшествия, костромская область, москва, сергей ситников
Происшествия, Костромская область, Москва, Сергей Ситников
Власти Костромской области рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом

После ДТП с автобусом в больницах остаются 12 педагогов из Костромской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Двенадцать педагогов из Костромской области, попавших в ДТП по дороге в Москву на торжество, остаются в больницах, состояние одной пациентки оценивается как тяжелое, сообщила администрация региона.
Автобус с учителями из региона, ехавшими в Москву на торжество, 13 декабря попал в ДТП во Владимирской области. По предварительным данным УМВД по региону, водитель автобуса допустил столкновение с попутным большегрузом. Водитель автобуса погиб, ряд пассажиров получили травмы.
«

"Сейчас на стационарном лечении находится 12 педагогов. Одна из них — во Владимирской областной больнице, ее состояние стабильно тяжелое. Остальные — состояние средней тяжести. Под постоянным наблюдением врачей в Александровской больнице находятся 9 человек", — говорится в сообщении.

Еще одну пациентку силами санитарной авиации доставили из Сергиево-Посадской больницы Московской области в Кострому. Сейчас она проходит лечение в областной клинической больнице.
Также костромские специалисты приняли решение госпитализировать еще одного педагога после осмотра, который поручил провести всем находившимся в автобусе губернатор Костромской области Сергей Ситников. Остальные педагоги, по данным департамента здравоохранения региона, на сегодняшний момент в госпитализации не нуждаются.
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ПроисшествияКостромская областьМоскваСергей Ситников
 
 
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