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Губернатор Иркутской области рассказал подробности о массовом ДТП - РИА Новости, 15.12.2023
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16:54 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/avariya-1916073363.html
Губернатор Иркутской области рассказал подробности о массовом ДТП
Губернатор Иркутской области рассказал подробности о массовом ДТП - РИА Новости, 15.12.2023
Губернатор Иркутской области рассказал подробности о массовом ДТП
В Иркутске из-за коммунальной аварии участниками ДТП стали 18 машин, один человек пострадал, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:54
2023-12-15T16:54
происшествия
иркутск
иркутская область
жкх
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 15 дек - РИА Новости. В Иркутске из-за коммунальной аварии участниками ДТП стали 18 машин, один человек пострадал, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. На Кайской горе в Иркутске произошло массовое ДТП. Причиной стал прорыв сети водоснабжения. "В курсе ситуации, которая произошла на Кайской горе в Иркутске. Там из-за коммунальной аварии случилось массовое ДТП. По сообщению оперативного дежурного - 18 машин, в том числе 1 рейсовый автобус. Предварительно - 1 человек пострадал", - написал Кобзев. Он отметил, что дорогу пришлось перекрыть. Все оперативные службы на месте, устраняют последствия. Власти города направили на место ДТП машины аварийно-спасательной службы, чтобы обогреть водителей и пассажиров. Прокуратура организовала проверку по сообщению о прорыве сети водоснабжения в Свердловском округе Иркутска.
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происшествия, иркутск, иркутская область, жкх, игорь кобзев
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, ЖКХ, Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области рассказал подробности о массовом ДТП

Губернатор Кобзев: в Иркутске из-за коммунальной аварии 18 машин попали в ДТП

© Фото : Госавтоинспекция Иркутска/TelegramМассовое ДТП в Иркутске
Массовое ДТП в Иркутске - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : Госавтоинспекция Иркутска/Telegram
Массовое ДТП в Иркутске
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ИРКУТСК, 15 дек - РИА Новости. В Иркутске из-за коммунальной аварии участниками ДТП стали 18 машин, один человек пострадал, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
На Кайской горе в Иркутске произошло массовое ДТП. Причиной стал прорыв сети водоснабжения.
"В курсе ситуации, которая произошла на Кайской горе в Иркутске. Там из-за коммунальной аварии случилось массовое ДТП. По сообщению оперативного дежурного - 18 машин, в том числе 1 рейсовый автобус. Предварительно - 1 человек пострадал", - написал Кобзев.
Он отметил, что дорогу пришлось перекрыть. Все оперативные службы на месте, устраняют последствия. Власти города направили на место ДТП машины аварийно-спасательной службы, чтобы обогреть водителей и пассажиров.
Прокуратура организовала проверку по сообщению о прорыве сети водоснабжения в Свердловском округе Иркутска.
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