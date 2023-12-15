https://ria.ru/20231215/ataki-1916050849.html
В России резко выросло число DDoS-атак на телеком-сферу
В России резко выросло число DDoS-атак на телеком-сферу - РИА Новости, 15.12.2023
В России резко выросло число DDoS-атак на телеком-сферу
Количество DDoS-атак, совершаемых на телеком-сферу, в России в октябре-ноябре выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, атаки... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:33
2023-12-15T15:33
2023-12-15T15:33
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Количество DDoS-атак, совершаемых на телеком-сферу, в России в октябре-ноябре выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, атаки направлены на интернет-провайдеров в различных регионах, в основном в фокусе у хакеров южные регионы страны, говорится в исследовании аналитического центра компании StormWall, данные есть у РИА Новости. "Аналитический центр компании StormWall выявил сильный всплеск DDoS-атак в России на телеком-сферу. По данным специалистов компании, с 1 октября по 30 ноября 2023 года число DDoS-атак на телеком-сектор выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном атаки направлены на российских интернет-провайдеров в различных регионах России", - говорится в исследовании. Хакеры атакуют сразу несколько разных уровней и элементов инфраструктуры компании, чтобы нарушить полноценную работу: сайт, сеть и инфраструктуру интернет-провайдеров, добавляется там. "В основном DDoS-атаки на телеком-сферу происходят в южных регионах России - в Краснодаре, Ставрополе, Ростове-на-Дону, а также в Крыму. Также было зафиксировано несколько атак в центральном регионе России", - отметили аналитики. В исследовательском центре добавили, что самая продолжительная атака на телеком-сектор длилась три дня, а самая короткая атака продолжалась 20 минут. Из-за атак пострадали клиенты российских интернет-провайдеров. Им были недоступны сайты региональных операторов связи, туристических компаний, онлайн-магазинов, финансовых организаций и СМИ. "Мы уже довольно долго наблюдаем за DDoS-атаками, направленными на телеком-сферу в России. Большинство атак нанесли большой ущерб региональным интернет-провайдерам и их клиентам. Для отражения мультивекторных атак необходима профессиональная защита, а у многих региональных провайдеров ее не было. В настоящее время атаки на телеком-сферу продолжаются, хакеры понимают, что это слабое звено. Мы советуем всем российским интернет-провайдерам позаботиться о защите своей инфраструктуры и инфраструктуры клиентов", - прокомментировал CEO и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.
https://ria.ru/20231205/solar-1912868966.html
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технологии, россия, краснодар
Технологии, Россия, Краснодар
В России резко выросло число DDoS-атак на телеком-сферу
В России в октябре-ноябре в четыре раза выросло число DDoS-атак на телеком-сферу
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Количество DDoS-атак, совершаемых на телеком-сферу, в России в октябре-ноябре выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, атаки направлены на интернет-провайдеров в различных регионах, в основном в фокусе у хакеров южные регионы страны, говорится в исследовании аналитического центра компании StormWall, данные есть у РИА Новости.
"Аналитический центр компании StormWall выявил сильный всплеск DDoS-атак в России на телеком-сферу. По данным специалистов компании, с 1 октября по 30 ноября 2023 года число DDoS-атак на телеком-сектор выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном атаки направлены на российских интернет-провайдеров в различных регионах России", - говорится в исследовании.
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Хакеры атакуют сразу несколько разных уровней и элементов инфраструктуры компании, чтобы нарушить полноценную работу: сайт, сеть и инфраструктуру интернет-провайдеров, добавляется там.
"В основном DDoS-атаки на телеком-сферу происходят в южных регионах России - в Краснодаре
, Ставрополе
, Ростове-на-Дону
, а также в Крыму. Также было зафиксировано несколько атак в центральном регионе России", - отметили аналитики.
В исследовательском центре добавили, что самая продолжительная атака на телеком-сектор длилась три дня, а самая короткая атака продолжалась 20 минут. Из-за атак пострадали клиенты российских интернет-провайдеров. Им были недоступны сайты региональных операторов связи, туристических компаний, онлайн-магазинов, финансовых организаций и СМИ.
"Мы уже довольно долго наблюдаем за DDoS-атаками, направленными на телеком-сферу в России. Большинство атак нанесли большой ущерб региональным интернет-провайдерам и их клиентам. Для отражения мультивекторных атак необходима профессиональная защита, а у многих региональных провайдеров ее не было. В настоящее время атаки на телеком-сферу продолжаются, хакеры понимают, что это слабое звено. Мы советуем всем российским интернет-провайдерам позаботиться о защите своей инфраструктуры и инфраструктуры клиентов", - прокомментировал CEO и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.
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