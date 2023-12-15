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Российские войска отразили за неделю 11 атак на Краснолиманском направлении

Российские войска отразили за неделю 11 атак на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.12.2023

Российские войска отразили за неделю 11 атак на Краснолиманском направлении

Войска Украины за неделю потеряли на краснолиманском направлениях более 1100 военнослужащих, российские военные отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ, сообщило... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:49

2023-12-15T14:49

2023-12-15T14:55

специальная военная операция на украине

безопасность

кировск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на краснолиманском направлениях более 1100 военнослужащих, российские военные отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ, сообщило Минобороны РФ.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ. Нанесено поражение скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 1-й, 5-й и 31-й бригад нацгвардии Украины в районах Кировска, Торского, Ямполя и Григоровки ДНР."Общие потери противника за неделю составили до 1100 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - уточнили в министерстве.

кировск

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безопасность, кировск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)