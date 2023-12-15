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Российские войска отразили за неделю 11 атак на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 15.12.2023 (обновлено: 14:55 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/ataki-1916033395.html
Российские войска отразили за неделю 11 атак на Краснолиманском направлении
Российские войска отразили за неделю 11 атак на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.12.2023
Российские войска отразили за неделю 11 атак на Краснолиманском направлении
Войска Украины за неделю потеряли на краснолиманском направлениях более 1100 военнослужащих, российские военные отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ, сообщило... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:49
2023-12-15T14:55
специальная военная операция на украине
безопасность
кировск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на краснолиманском направлениях более 1100 военнослужащих, российские военные отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ, сообщило Минобороны РФ.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ. Нанесено поражение скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 1-й, 5-й и 31-й бригад нацгвардии Украины в районах Кировска, Торского, Ямполя и Григоровки ДНР."Общие потери противника за неделю составили до 1100 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - уточнили в министерстве.
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безопасность, кировск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кировск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска отразили за неделю 11 атак на Краснолиманском направлении

МО: ВС России отразили за неделю 11 атак ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на краснолиманском направлениях более 1100 военнослужащих, российские военные отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ. Нанесено поражение скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 1-й, 5-й и 31-й бригад нацгвардии Украины в районах Кировска, Торского, Ямполя и Григоровки ДНР.
"Общие потери противника за неделю составили до 1100 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - уточнили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКировскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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