https://ria.ru/20231215/armeniya-1916083128.html
В ОП надеются на сохранение братских отношений народов России и Армении
В ОП надеются на сохранение братских отношений народов России и Армении - РИА Новости, 15.12.2023
В ОП надеются на сохранение братских отношений народов России и Армении
Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева заявила, что верит в возможность сохранения братских отношений между народами России и Армении. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:45
2023-12-15T17:45
2023-12-15T17:45
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева заявила, что верит в возможность сохранения братских отношений между народами России и Армении. "Я бы хотела быть оптимистом и верить в то, что мы можем продолжать быть братскими по духу, по сердцу и где-то по крови - братскими друг другу людьми", - сказала она в ходе первого общественного форума "Россия-Армения", проходящего в Москве в пятницу. Она также отметила, что народам обеих стран необходимо помнить "только хорошее". "У нас у всех действительно много общего", - подчеркнула Михеева.
https://ria.ru/20231215/armeniya-1916074989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, армения, лидия михеева, общественная палата рф
В мире, Россия, Армения, Лидия Михеева, Общественная палата РФ
В ОП надеются на сохранение братских отношений народов России и Армении
Глава ОП Михеева верит в сохранение братских отношений народов России и Армении
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева заявила, что верит в возможность сохранения братских отношений между народами России и Армении.
"Я бы хотела быть оптимистом и верить в то, что мы можем продолжать быть братскими по духу, по сердцу и где-то по крови - братскими друг другу людьми", - сказала она в ходе первого общественного форума "Россия-Армения", проходящего в Москве в пятницу.
Она также отметила, что народам обеих стран необходимо помнить "только хорошее".
"У нас у всех действительно много общего", - подчеркнула Михеева.
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