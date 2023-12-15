https://ria.ru/20231215/armeniya-1916083128.html

В ОП надеются на сохранение братских отношений народов России и Армении

В ОП надеются на сохранение братских отношений народов России и Армении - РИА Новости, 15.12.2023

В ОП надеются на сохранение братских отношений народов России и Армении

Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева заявила, что верит в возможность сохранения братских отношений между народами России и Армении. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:45

2023-12-15T17:45

2023-12-15T17:45

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армения

лидия михеева

общественная палата рф

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева заявила, что верит в возможность сохранения братских отношений между народами России и Армении. "Я бы хотела быть оптимистом и верить в то, что мы можем продолжать быть братскими по духу, по сердцу и где-то по крови - братскими друг другу людьми", - сказала она в ходе первого общественного форума "Россия-Армения", проходящего в Москве в пятницу. Она также отметила, что народам обеих стран необходимо помнить "только хорошее". "У нас у всех действительно много общего", - подчеркнула Михеева.

https://ria.ru/20231215/armeniya-1916074989.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, армения, лидия михеева, общественная палата рф