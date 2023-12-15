Оверчук поблагодарил Армению за выбор России для работ на АЭС
Оверчук поблагодарил Ереван за выбор РФ подрядчиком для работ на Армянской АЭС
Армянская АЭС в Мецаморе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук поблагодарил Армению за решение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС и выбор в качестве исполнителя российской стороны.
"Крайне значительная тема в наших двусторонних отношениях - это сотрудничество в сфере мирного использования атомной энергии, и здесь мы благодарны, что принято решение о проведении работ по продлению срока действия службы Армянской АЭС, и в качестве исполнителя определена российская сторона. Что касается новых энергоблоков то здесь также ведутся переговоры", - заявил Оверчук на заседании российско-армянской межправительственной комиссии в Ереване.
В четверг правительство Армении разрешило Армянской атомной электростанции заключить с "Русатом Сервис" - интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом - контракт на 65 миллионов долларов для реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока указанной АЭС до 2036 года.
В обоснованиях к этому решению отмечалось, что кабмин в марте запустил процесс продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС с 2026 до 2036 года. Для получения новой лицензии на дальнейшую эксплуатацию АЭС от Комитета по регулирования ядерной безопасности Армении соответствующие меры должны быть приняты в 2023-2026 годах.
Там же указывается, что, согласно нормативным требованиям, все работы с системами и оборудованием реакторной установки должны быть согласованы с главным проектировщиком Армянской АЭС АО "Атомэнергопроект", главным конструктором реакторной установки ОКБ "Гидропресс", а также НИЦ "Курчатовский институт". В правительстве отметили, что со всеми этими организациями, а также с рядом других компаний, которые входят в структуру "Росатома" или находятся в зоне его влияния, контракты могут заключаться только через АО "Русатом Сервис".
У Армении сейчас имеется одна АЭС, расположенная возле города Мецамор в 30 километрах к югу от Еревана. Там расположены два энергоблока на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация.