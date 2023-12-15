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Оверчук поблагодарил Армению за выбор России для работ на АЭС - РИА Новости, 15.12.2023
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14:24 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/armeniya-1916026424.html
Оверчук поблагодарил Армению за выбор России для работ на АЭС
Оверчук поблагодарил Армению за выбор России для работ на АЭС - РИА Новости, 15.12.2023
Оверчук поблагодарил Армению за выбор России для работ на АЭС
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук поблагодарил Армению за решение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС и выбор в качестве исполнителя российской стороны. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:24
2023-12-15T14:24
новости - ядерные технологии
армения
россия
ереван
алексей оверчук
армянская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук поблагодарил Армению за решение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС и выбор в качестве исполнителя российской стороны. "Крайне значительная тема в наших двусторонних отношениях - это сотрудничество в сфере мирного использования атомной энергии, и здесь мы благодарны, что принято решение о проведении работ по продлению срока действия службы Армянской АЭС, и в качестве исполнителя определена российская сторона. Что касается новых энергоблоков то здесь также ведутся переговоры", - заявил Оверчук на заседании российско-армянской межправительственной комиссии в Ереване.В четверг правительство Армении разрешило Армянской атомной электростанции заключить с "Русатом Сервис" - интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом - контракт на 65 миллионов долларов для реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока указанной АЭС до 2036 года. В обоснованиях к этому решению отмечалось, что кабмин в марте запустил процесс продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС с 2026 до 2036 года. Для получения новой лицензии на дальнейшую эксплуатацию АЭС от Комитета по регулирования ядерной безопасности Армении соответствующие меры должны быть приняты в 2023-2026 годах. Там же указывается, что, согласно нормативным требованиям, все работы с системами и оборудованием реакторной установки должны быть согласованы с главным проектировщиком Армянской АЭС АО "Атомэнергопроект", главным конструктором реакторной установки ОКБ "Гидропресс", а также НИЦ "Курчатовский институт". В правительстве отметили, что со всеми этими организациями, а также с рядом других компаний, которые входят в структуру "Росатома" или находятся в зоне его влияния, контракты могут заключаться только через АО "Русатом Сервис". У Армении сейчас имеется одна АЭС, расположенная возле города Мецамор в 30 километрах к югу от Еревана. Там расположены два энергоблока на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация.
https://ria.ru/20231117/energetika-1909985875.html
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новости - ядерные технологии, армения, россия, ереван, алексей оверчук, армянская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", русатом сервис
Новости - Ядерные технологии, Армения, Россия, Ереван, Алексей Оверчук, Армянская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Русатом Сервис
Оверчук поблагодарил Армению за выбор России для работ на АЭС

Оверчук поблагодарил Ереван за выбор РФ подрядчиком для работ на Армянской АЭС

© Фото : ААЭСАрмянская АЭС в Мецаморе
Армянская АЭС в Мецаморе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : ААЭС
Армянская АЭС в Мецаморе. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук поблагодарил Армению за решение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС и выбор в качестве исполнителя российской стороны.
"Крайне значительная тема в наших двусторонних отношениях - это сотрудничество в сфере мирного использования атомной энергии, и здесь мы благодарны, что принято решение о проведении работ по продлению срока действия службы Армянской АЭС, и в качестве исполнителя определена российская сторона. Что касается новых энергоблоков то здесь также ведутся переговоры", - заявил Оверчук на заседании российско-армянской межправительственной комиссии в Ереване.
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Эксперт рассказал, как Россия сделала шаг к атомной энергетике будущего
17 ноября, 03:35
В четверг правительство Армении разрешило Армянской атомной электростанции заключить с "Русатом Сервис" - интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом - контракт на 65 миллионов долларов для реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока указанной АЭС до 2036 года.
В обоснованиях к этому решению отмечалось, что кабмин в марте запустил процесс продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС с 2026 до 2036 года. Для получения новой лицензии на дальнейшую эксплуатацию АЭС от Комитета по регулирования ядерной безопасности Армении соответствующие меры должны быть приняты в 2023-2026 годах.
Там же указывается, что, согласно нормативным требованиям, все работы с системами и оборудованием реакторной установки должны быть согласованы с главным проектировщиком Армянской АЭС АО "Атомэнергопроект", главным конструктором реакторной установки ОКБ "Гидропресс", а также НИЦ "Курчатовский институт". В правительстве отметили, что со всеми этими организациями, а также с рядом других компаний, которые входят в структуру "Росатома" или находятся в зоне его влияния, контракты могут заключаться только через АО "Русатом Сервис".
У Армении сейчас имеется одна АЭС, расположенная возле города Мецамор в 30 километрах к югу от Еревана. Там расположены два энергоблока на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация.
Блочный щит управления Курской атомной электрической станции, которая расположена в Курчатове - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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Новости - Ядерные технологииАрменияРоссияЕреванАлексей ОверчукАрмянская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Русатом Сервис
 
 
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