https://ria.ru/20231215/armeniya-1916026424.html

Оверчук поблагодарил Армению за выбор России для работ на АЭС

Оверчук поблагодарил Армению за выбор России для работ на АЭС - РИА Новости, 15.12.2023

Оверчук поблагодарил Армению за выбор России для работ на АЭС

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук поблагодарил Армению за решение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС и выбор в качестве исполнителя российской стороны. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:24

2023-12-15T14:24

2023-12-15T14:24

новости - ядерные технологии

армения

россия

ереван

алексей оверчук

армянская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

русатом сервис

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ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук поблагодарил Армению за решение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС и выбор в качестве исполнителя российской стороны. "Крайне значительная тема в наших двусторонних отношениях - это сотрудничество в сфере мирного использования атомной энергии, и здесь мы благодарны, что принято решение о проведении работ по продлению срока действия службы Армянской АЭС, и в качестве исполнителя определена российская сторона. Что касается новых энергоблоков то здесь также ведутся переговоры", - заявил Оверчук на заседании российско-армянской межправительственной комиссии в Ереване.В четверг правительство Армении разрешило Армянской атомной электростанции заключить с "Русатом Сервис" - интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом - контракт на 65 миллионов долларов для реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока указанной АЭС до 2036 года. В обоснованиях к этому решению отмечалось, что кабмин в марте запустил процесс продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС с 2026 до 2036 года. Для получения новой лицензии на дальнейшую эксплуатацию АЭС от Комитета по регулирования ядерной безопасности Армении соответствующие меры должны быть приняты в 2023-2026 годах. Там же указывается, что, согласно нормативным требованиям, все работы с системами и оборудованием реакторной установки должны быть согласованы с главным проектировщиком Армянской АЭС АО "Атомэнергопроект", главным конструктором реакторной установки ОКБ "Гидропресс", а также НИЦ "Курчатовский институт". В правительстве отметили, что со всеми этими организациями, а также с рядом других компаний, которые входят в структуру "Росатома" или находятся в зоне его влияния, контракты могут заключаться только через АО "Русатом Сервис". У Армении сейчас имеется одна АЭС, расположенная возле города Мецамор в 30 километрах к югу от Еревана. Там расположены два энергоблока на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация.

https://ria.ru/20231117/energetika-1909985875.html

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - ядерные технологии, армения, россия, ереван, алексей оверчук, армянская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", русатом сервис