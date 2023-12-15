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В Госдуме предупредили о пагубности дистанцирования Армении от России - РИА Новости, 15.12.2023
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12:38 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/armeniya-1915986623.html
В Госдуме предупредили о пагубности дистанцирования Армении от России
В Госдуме предупредили о пагубности дистанцирования Армении от России - РИА Новости, 15.12.2023
В Госдуме предупредили о пагубности дистанцирования Армении от России
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил о пагубности дистанцирования Армении от России. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:38
2023-12-15T12:38
армения
россия
петр толстой
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил о пагубности дистанцирования Армении от России. "2500 неправительственных организаций при американском посольстве, самое большое представительство США на территории бывшего СССР, гранты, деньги и внушение армянской молодежи, армянскому обществу, что Армения сможет прожить без России", - сказал Толстой на открытии первого общественного форума "Россия-Армения", говоря том, какой результат дало дистанцирование Армении от РФ. Парламентарий призвал Армению не повторять ошибки постсоветских стран, которые пытались получить от России всё, что можно получить, и одновременно получить всё от Европы. "Когда шла последняя война в Карабахе, у меня в кабинете буквально каждую неделю были депутаты парламента Армении, которые говорили: "Пожалуйста, позвоните, скажите, сделайте что-нибудь, достучитесь до президента России, остановите войну! У нас мальчики погибают, (их - ред.) привозят в гробах с фронта". А сегодня этих депутатов больше нет - вообще нет, никого нет. Я напомню, что именно (президент РФ Владимир) Путин остановил тогда кровавую войну", - подчеркнул вице-спикер ГД.
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армения, россия, петр толстой, госдума рф, в мире
Армения, Россия, Петр Толстой, Госдума РФ, В мире
В Госдуме предупредили о пагубности дистанцирования Армении от России

Толстой: 2500 НКО убеждали Армению, что она сможет прожить без России

© Pixabay / David MarkВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Pixabay / David Mark
Вид на Ереван. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил о пагубности дистанцирования Армении от России.
"2500 неправительственных организаций при американском посольстве, самое большое представительство США на территории бывшего СССР, гранты, деньги и внушение армянской молодежи, армянскому обществу, что Армения сможет прожить без России", - сказал Толстой на открытии первого общественного форума "Россия-Армения", говоря том, какой результат дало дистанцирование Армении от РФ.
Парламентарий призвал Армению не повторять ошибки постсоветских стран, которые пытались получить от России всё, что можно получить, и одновременно получить всё от Европы. "Когда шла последняя война в Карабахе, у меня в кабинете буквально каждую неделю были депутаты парламента Армении, которые говорили: "Пожалуйста, позвоните, скажите, сделайте что-нибудь, достучитесь до президента России, остановите войну! У нас мальчики погибают, (их - ред.) привозят в гробах с фронта". А сегодня этих депутатов больше нет - вообще нет, никого нет. Я напомню, что именно (президент РФ Владимир) Путин остановил тогда кровавую войну", - подчеркнул вице-спикер ГД.
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