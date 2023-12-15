В Госдуме предупредили о пагубности дистанцирования Армении от России
Толстой: 2500 НКО убеждали Армению, что она сможет прожить без России
© Pixabay / David MarkВид на Ереван
© Pixabay / David Mark
Вид на Ереван. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил о пагубности дистанцирования Армении от России.
"2500 неправительственных организаций при американском посольстве, самое большое представительство США на территории бывшего СССР, гранты, деньги и внушение армянской молодежи, армянскому обществу, что Армения сможет прожить без России", - сказал Толстой на открытии первого общественного форума "Россия-Армения", говоря том, какой результат дало дистанцирование Армении от РФ.
Парламентарий призвал Армению не повторять ошибки постсоветских стран, которые пытались получить от России всё, что можно получить, и одновременно получить всё от Европы. "Когда шла последняя война в Карабахе, у меня в кабинете буквально каждую неделю были депутаты парламента Армении, которые говорили: "Пожалуйста, позвоните, скажите, сделайте что-нибудь, достучитесь до президента России, остановите войну! У нас мальчики погибают, (их - ред.) привозят в гробах с фронта". А сегодня этих депутатов больше нет - вообще нет, никого нет. Я напомню, что именно (президент РФ Владимир) Путин остановил тогда кровавую войну", - подчеркнул вице-спикер ГД.