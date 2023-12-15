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Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Арменией, заявили в ГД - РИА Новости, 15.12.2023
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12:35 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/armeniya-1915985743.html
Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Арменией, заявили в ГД
Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Арменией, заявили в ГД - РИА Новости, 15.12.2023
Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Арменией, заявили в ГД
Российская Федерация заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Арменией, такова позиция Москвы, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:35
2023-12-15T12:35
в мире
россия
армения
москва
петр толстой
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российская Федерация заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Арменией, такова позиция Москвы, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. "Сегодня огромное количество армян живёт, работает в России, воспитывает детей. Мы сходны в том, что и дальше будем делать все вместе. Во всяком случае, такова позиция России и такова позиция нашего президента", - сказал Толстой на открытии первого общественного форума "Россия-Армения".
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в мире, россия, армения, москва, петр толстой, госдума рф
В мире, Россия, Армения, Москва, Петр Толстой, Госдума РФ
Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Арменией, заявили в ГД

Толстой: РФ заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Арменией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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В холле Государственной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российская Федерация заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Арменией, такова позиция Москвы, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«
"Сегодня огромное количество армян живёт, работает в России, воспитывает детей. Мы сходны в том, что и дальше будем делать все вместе. Во всяком случае, такова позиция России и такова позиция нашего президента", - сказал Толстой на открытии первого общественного форума "Россия-Армения".
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В миреРоссияАрменияМоскваПетр ТолстойГосдума РФ
 
 
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