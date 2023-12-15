https://ria.ru/20231215/armeniya-1915985743.html

Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Арменией, заявили в ГД

Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Арменией, заявили в ГД - РИА Новости, 15.12.2023

Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Арменией, заявили в ГД

Российская Федерация заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Арменией, такова позиция Москвы, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:35

2023-12-15T12:35

2023-12-15T12:35

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российская Федерация заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Арменией, такова позиция Москвы, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. "Сегодня огромное количество армян живёт, работает в России, воспитывает детей. Мы сходны в том, что и дальше будем делать все вместе. Во всяком случае, такова позиция России и такова позиция нашего президента", - сказал Толстой на открытии первого общественного форума "Россия-Армения".

https://ria.ru/20231214/priznanie-1915813753.html

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в мире, россия, армения, москва, петр толстой, госдума рф