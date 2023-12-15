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Правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя - РИА Новости, 15.12.2023
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19:19 15.12.2023 (обновлено: 19:30 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/alkogol-1916103821.html
Правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя
Правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя - РИА Новости, 15.12.2023
Правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя
Правительство России утвердило антиалкогольную концепцию до 2030 года, главным итогом её реализации должно стать снижение потребления спиртного до 7,8 литра... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T19:19
2023-12-15T19:30
общество
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило антиалкогольную концепцию до 2030 года, главным итогом её реализации должно стать снижение потребления спиртного до 7,8 литра этанола в год на душу населения, сообщила пресс-служба Минздрава России."Правительство утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Снижение потребления алкоголя, а также заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с его потреблением — главные цели Концепции",- говорится в сообщении.Концепция до 2030 года ставит основными задачами укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы профилактики злоупотребления алкоголем, а также развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью, пояснили в пресс-службе.Кроме того, в рамках реализации концепции до 2030 года планируется усиление профилактических мер, в том числе совершенствование практики раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактическое консультирование, а также мер, направленных на повышение приверженности диспансерному наблюдению, отметили в Минздраве.Концепция включает также разработку и реализацию дополнительных мер по сокращению нецелевого потребления лекарственных, парфюмерно-косметических средств и иных спиртосодержащих жидкостей, содержащих алкоголь, а также противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, уходу от уплаты акцизов на алкогольную, спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт, уточнили в пресс-службе.Главным итогом реализации концепции должно стать снижение фактических показателей потребления алкоголя на душу населения. Так если, в 2023 году такой показатель составляет 8,9 литра этанола на каждого жителя России, то к 2030 году он должен уменьшиться до 7,8 литра, добавили в Минздраве."Это позволит значительно улучшить показатели общественного здоровья, и главное — повысить качество и продолжительность жизни граждан",- подчеркнул в министерстве.
https://ria.ru/20231215/alkogol-1915939676.html
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общество, россия
Общество, Россия
Правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя

Минздрав: кабмин утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЦех розлива винно-коньячного завода
Цех розлива винно-коньячного завода - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Цех розлива винно-коньячного завода. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило антиалкогольную концепцию до 2030 года, главным итогом её реализации должно стать снижение потребления спиртного до 7,8 литра этанола в год на душу населения, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Правительство утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Снижение потребления алкоголя, а также заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с его потреблением — главные цели Концепции",- говорится в сообщении.
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Концепция до 2030 года ставит основными задачами укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы профилактики злоупотребления алкоголем, а также развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью, пояснили в пресс-службе.
Кроме того, в рамках реализации концепции до 2030 года планируется усиление профилактических мер, в том числе совершенствование практики раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактическое консультирование, а также мер, направленных на повышение приверженности диспансерному наблюдению, отметили в Минздраве.
Концепция включает также разработку и реализацию дополнительных мер по сокращению нецелевого потребления лекарственных, парфюмерно-косметических средств и иных спиртосодержащих жидкостей, содержащих алкоголь, а также противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, уходу от уплаты акцизов на алкогольную, спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт, уточнили в пресс-службе.
Главным итогом реализации концепции должно стать снижение фактических показателей потребления алкоголя на душу населения. Так если, в 2023 году такой показатель составляет 8,9 литра этанола на каждого жителя России, то к 2030 году он должен уменьшиться до 7,8 литра, добавили в Минздраве.
"Это позволит значительно улучшить показатели общественного здоровья, и главное — повысить качество и продолжительность жизни граждан",- подчеркнул в министерстве.
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