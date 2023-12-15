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В акции "Спасибо учителю" приняли участие более двух миллионов человек
В акции "Спасибо учителю" приняли участие более двух миллионов человек - РИА Новости, 15.12.2023
В акции "Спасибо учителю" приняли участие более двух миллионов человек
В акции "Спасибо учителю" поучаствовало более двух миллионов человек по всей стране, сообщили в пресс-службе министерства просвещения РФ по итогам торжественной РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:32
2023-12-15T20:32
2023-12-15T20:32
год педагога и наставника
общество
россия
тамбов
тамбовская область
сергей кравцов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В акции "Спасибо учителю" поучаствовало более двух миллионов человек по всей стране, сообщили в пресс-службе министерства просвещения РФ по итогам торжественной церемонии закрытия Года педагога и наставника, которая прошла в Тамбове. "Год педагога и наставника завершается, он был очень насыщенным, нами было проведено множество мероприятий. Отдельно я хотел бы отметить акцию "Спасибо учителю", в которой приняли участие более двух миллионов граждан нашей страны", - передаются слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова в сообщении. Он отметил, что в следующем году россиян ждет продолжений мероприятий, начатых в этом году. Это и поддержка педагогических династий, и многие другие проекты. "Сегодня мы делаем все для повышения престижа профессии учителя. Поэтому в 2023 году мы ввели дополнительные меры поддержки тамбовских педагогов. В регионе появилась собственная система стимулирующих выплат, которые будут действовать и дальше", - добавил глава Тамбовской области Максим Егоров.
https://ria.ru/20231211/premiya-1915172380.html
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общество, россия, тамбов, тамбовская область, сергей кравцов
Год педагога и наставника, Общество, Россия, Тамбов, Тамбовская область, Сергей Кравцов
В акции "Спасибо учителю" приняли участие более двух миллионов человек
Кравцов: в акции "Спасибо учителю" приняли участие более двух миллионов человек