https://ria.ru/20231215/aksenov-1916064523.html

Предприниматели готовы отремонтировать спортзал в Крыму, заявил Аксенов

Предприниматели готовы отремонтировать спортзал в Крыму, заявил Аксенов - РИА Новости, 15.12.2023

Предприниматели готовы отремонтировать спортзал в Крыму, заявил Аксенов

Частные предприниматели выразили готовность, не привлекая государственных средств, самостоятельно отремонтировать спортзал в крымском селе под Судаком, на... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:26

2023-12-15T16:26

2023-12-15T16:26

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

итоги года с владимиром путиным

сергей аксенов (политик)

владимир путин

судак

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856950420_377:437:3242:2048_1920x0_80_0_0_c67fc39812ee221f58c9f1c41fb50292.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Частные предприниматели выразили готовность, не привлекая государственных средств, самостоятельно отремонтировать спортзал в крымском селе под Судаком, на состояние которого пожаловались президенту России Владимиру Путину, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Во время прямой линии к президенту обратилась группа крымских ребят из села Солнечная Долина под Судаком, которые записали свое видео из местного спортзала, в котором они вынуждены заниматься разными видами спорта. Дети рассказали, что ремонта в здании не было 40 лет, в нем прогнили полы, на стенах плесень, окна разбиты, а само помещение не отапливается. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что спортзал будет отремонтирован в 2024 году. Во время общения с журналистами на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ Аксенов рассказал, что решение по ремонту спортзала было принято еще несколько месяцев назад, просто "местные органы власти слабо общаются с гражданами и информацию не доводили", а помещение ждало своей очередности на ремонт, сроки которого ранее дважды переносили из-за чрезвычайных ситуаций и пандемии. "В любом случае, поручение президента будет выполнено. Решение приняли, у нас уже предприниматели, которые строят в Судаке, сказали, отремонтируют сами там зал, не нужно будет даже бюджетных средств - решение лидера (страны), для них это святое - помочь президенту. Мы и так бы решение приняли, проектирование было, искали источники финансирования, но, тем не менее, проговорили сейчас, местные предприниматели говорят, что сделают все сами, готовы и ребятам помочь, и поддержать лидера (страны)", - сказал глава Крыма.

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

https://ria.ru/20231209/rossiya-1914767454.html

судак

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", итоги года с владимиром путиным, сергей аксенов (политик), владимир путин, судак, россия, общество