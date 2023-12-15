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Предприниматели готовы отремонтировать спортзал в Крыму, заявил Аксенов - РИА Новости, 15.12.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
16:26 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/aksenov-1916064523.html
Предприниматели готовы отремонтировать спортзал в Крыму, заявил Аксенов
Предприниматели готовы отремонтировать спортзал в Крыму, заявил Аксенов - РИА Новости, 15.12.2023
Предприниматели готовы отремонтировать спортзал в Крыму, заявил Аксенов
Частные предприниматели выразили готовность, не привлекая государственных средств, самостоятельно отремонтировать спортзал в крымском селе под Судаком, на... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:26
2023-12-15T16:26
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выставка-форум "россия"
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Частные предприниматели выразили готовность, не привлекая государственных средств, самостоятельно отремонтировать спортзал в крымском селе под Судаком, на состояние которого пожаловались президенту России Владимиру Путину, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Во время прямой линии к президенту обратилась группа крымских ребят из села Солнечная Долина под Судаком, которые записали свое видео из местного спортзала, в котором они вынуждены заниматься разными видами спорта. Дети рассказали, что ремонта в здании не было 40 лет, в нем прогнили полы, на стенах плесень, окна разбиты, а само помещение не отапливается. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что спортзал будет отремонтирован в 2024 году. Во время общения с журналистами на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ Аксенов рассказал, что решение по ремонту спортзала было принято еще несколько месяцев назад, просто "местные органы власти слабо общаются с гражданами и информацию не доводили", а помещение ждало своей очередности на ремонт, сроки которого ранее дважды переносили из-за чрезвычайных ситуаций и пандемии. "В любом случае, поручение президента будет выполнено. Решение приняли, у нас уже предприниматели, которые строят в Судаке, сказали, отремонтируют сами там зал, не нужно будет даже бюджетных средств - решение лидера (страны), для них это святое - помочь президенту. Мы и так бы решение приняли, проектирование было, искали источники финансирования, но, тем не менее, проговорили сейчас, местные предприниматели говорят, что сделают все сами, готовы и ребятам помочь, и поддержать лидера (страны)", - сказал глава Крыма.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
https://ria.ru/20231209/rossiya-1914767454.html
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выставка-форум "россия", итоги года с владимиром путиным, сергей аксенов (политик), владимир путин, судак, россия, общество
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Итоги года с Владимиром Путиным, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Судак, Россия, Общество
Предприниматели готовы отремонтировать спортзал в Крыму, заявил Аксенов

Аксенов: частные предприниматели готовы сами отремонтировать спортзал в Крыму

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСергей Аксенов
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сергей Аксенов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Частные предприниматели выразили готовность, не привлекая государственных средств, самостоятельно отремонтировать спортзал в крымском селе под Судаком, на состояние которого пожаловались президенту России Владимиру Путину, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Во время прямой линии к президенту обратилась группа крымских ребят из села Солнечная Долина под Судаком, которые записали свое видео из местного спортзала, в котором они вынуждены заниматься разными видами спорта. Дети рассказали, что ремонта в здании не было 40 лет, в нем прогнили полы, на стенах плесень, окна разбиты, а само помещение не отапливается. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что спортзал будет отремонтирован в 2024 году.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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Во время общения с журналистами на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ Аксенов рассказал, что решение по ремонту спортзала было принято еще несколько месяцев назад, просто "местные органы власти слабо общаются с гражданами и информацию не доводили", а помещение ждало своей очередности на ремонт, сроки которого ранее дважды переносили из-за чрезвычайных ситуаций и пандемии.
"В любом случае, поручение президента будет выполнено. Решение приняли, у нас уже предприниматели, которые строят в Судаке, сказали, отремонтируют сами там зал, не нужно будет даже бюджетных средств - решение лидера (страны), для них это святое - помочь президенту. Мы и так бы решение приняли, проектирование было, искали источники финансирования, но, тем не менее, проговорили сейчас, местные предприниматели говорят, что сделают все сами, готовы и ребятам помочь, и поддержать лидера (страны)", - сказал глава Крыма.
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Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Итоги года с Владимиром ПутинымСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинСудакРоссияОбщество
 
 
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