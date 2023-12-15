https://ria.ru/20231215/aes-1916029380.html

Армянская АЭС и "Русатом Сервис" продлили срок эксплуатации станции

Армянская АЭС и "Русатом Сервис" продлили срок эксплуатации станции - РИА Новости, 15.12.2023

Армянская АЭС и "Русатом Сервис" продлили срок эксплуатации станции

ЗАО "Армянская АЭС" подписал контракт о продлении срока эксплуатации второго энергоблока станции с компанией "Русатом Сервис" - интегратором сервисного... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:37

2023-12-15T14:37

2023-12-15T14:37

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ереван

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русатом сервис

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. ЗАО "Армянская АЭС" подписал контракт о продлении срока эксплуатации второго энергоблока станции с компанией "Русатом Сервис" - интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом, передает корреспондент РИА Новости. Рамочный контракт на "выполнение комплекса мероприятий по повторному продлению срока эксплуатации" энергоблока №2 Армянской АЭС с армянской стороны подписали гендиректор гендиректор ЗАО "Армянская Атомная электростанция" Эдуард Мартиросян, с российской - начальник управления комплексными проектами АО "Русатом Сервис" Юрий Свириденко. Контракт был подписан по итогам прошедшего в Ереване заседания армяно-российской межправкомиссии. Кроме того, были подписаны протокол 22-го заседания межправительственной комиссии; план мероприятий программы экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2023 - 2025 годы; план работы Армяно-российского делового совета на 2024 год. В четверг правительство Армении разрешило АЭС заключить такой контракт стоимостью 65 миллионов долларов для реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока АЭС до 2036 года. В обоснованиях к этому решению отмечалось, что кабмин в марте запустил процесс продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС с 2026 до 2036 года. Для получения новой лицензии на дальнейшую эксплуатацию АЭС от Комитета по регулирования ядерной безопасности Армении соответствующие меры должны быть приняты в период 2023-2026 годов. Там же указывается, что согласно нормативным требованиям все работы с системами и оборудованием реакторной установки должны быть согласованы с главным проектировщиком Армянской АЭС АО "Атомэнергопроект", главным конструктором реакторной установки ОКБ "Гидропресс", а также НИЦ "Курчатовский институт". В правительстве отметили, что со всеми этими организациями, а также с рядом других компаний, которые входят в структуру "Росатома" или находятся в зоне его влияния, контракты могут заключаться только через АО "Русатом Сервис". У Армении сейчас имеется одна АЭС, расположенная возле города Мецамора в 30 километрах к югу от Еревана. Там расположены два энергоблока на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация.

https://ria.ru/20231202/aes-1913360334.html

https://ria.ru/20231212/akkuyu-1915245093.html

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в мире, армения, ереван, армянская аэс, русатом сервис, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"