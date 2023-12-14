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СК проверит жалобу волгоградского фермера на отсутствие дороги к хутору
СК проверит жалобу волгоградского фермера на отсутствие дороги к хутору - РИА Новости, 14.12.2023
СК проверит жалобу волгоградского фермера на отсутствие дороги к хутору
СК начал проверку после жалобы фермера из хутора Серебрянский Волгоградской области Дмитрия Панина на отсутствие дороги во время прямой линии президента РФ... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:21
2023-12-14T16:21
2023-12-14T16:21
волгоградская область
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
итоги года с владимиром путиным
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ВОЛГОГРАД, 14 дек - РИА Новости. СК начал проверку после жалобы фермера из хутора Серебрянский Волгоградской области Дмитрия Панина на отсутствие дороги во время прямой линии президента РФ Владимира Путина, сообщает в четверг пресс-служба СУ СКР по региону. "В Волгоградской области организована проверка по вопросу транспортного сообщения в хуторе Серебрянском, озвученному в ходе прямой линии граждан с президентом России", - говорится в сообщении ведомства.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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волгоградская область, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), россия, итоги года с владимиром путиным
Волгоградская область, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Итоги года с Владимиром Путиным
СК проверит жалобу волгоградского фермера на отсутствие дороги к хутору
СК проверит жалобу фермера из Волгограда на отсутствие дороги к хутору