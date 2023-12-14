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Шольц не будет встречаться с Зеленским в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2023
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20:54 14.12.2023 (обновлено: 21:08 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/zelenskiy-1915909508.html
Шольц не будет встречаться с Зеленским в Германии, пишут СМИ
Шольц не будет встречаться с Зеленским в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2023
Шольц не будет встречаться с Зеленским в Германии, пишут СМИ
Владимир Зеленский провел встречу с американскими генералами в Европе и Африке на военной базе в Висбадене и скоро покинет Германию, встречи с канцлером ФРГ... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T20:54
2023-12-14T21:08
германия
висбаден
украина
олаф шольц
владимир зеленский
в мире
франкфурт-на-майне
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с американскими генералами в Европе и Африке на военной базе в Висбадене и скоро покинет Германию, встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем не запланировано, сообщил заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер.Полиция Франкфурта-на-Майне в четверг сообщила о ранее не запланированном прибытии Зеленского в Германию и предупредила о перекрытии дорог."По моей информации, Зеленский посетил лишь Висбаден, где дислоцированы американские войска, и провел там сегодня встречу с американскими генералами. Вечером он уедет в направлении Украины. Встречи с Шольцем не планируется, поскольку канцлер все еще в Брюсселе", - написал Ронцхаймер на своей странице в социальной сети Х.Полиция Франкфурта-на-Майне подтвердила, что Зеленский поехал на базу в Висбадене и предупредила о новом перекрытии дорог, когда тот будет возвращаться.
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германия
висбаден
украина
франкфурт-на-майне
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германия, висбаден, украина, олаф шольц, владимир зеленский, в мире, франкфурт-на-майне
Германия, Висбаден, Украина, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, В мире, Франкфурт-на-Майне
Шольц не будет встречаться с Зеленским в Германии, пишут СМИ

Bild: Зеленский встретился в ФРГ с генералами из США, встречи с Шольцем не будет

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с американскими генералами в Европе и Африке на военной базе в Висбадене и скоро покинет Германию, встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем не запланировано, сообщил заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер.
Полиция Франкфурта-на-Майне в четверг сообщила о ранее не запланированном прибытии Зеленского в Германию и предупредила о перекрытии дорог.
«
"По моей информации, Зеленский посетил лишь Висбаден, где дислоцированы американские войска, и провел там сегодня встречу с американскими генералами. Вечером он уедет в направлении Украины. Встречи с Шольцем не планируется, поскольку канцлер все еще в Брюсселе", - написал Ронцхаймер на своей странице в социальной сети Х.
Полиция Франкфурта-на-Майне подтвердила, что Зеленский поехал на базу в Висбадене и предупредила о новом перекрытии дорог, когда тот будет возвращаться.
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ГерманияВисбаденУкраинаОлаф ШольцВладимир ЗеленскийВ миреФранкфурт-на-Майне
 
 
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