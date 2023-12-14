https://ria.ru/20231214/zelenskiy-1915909508.html

Шольц не будет встречаться с Зеленским в Германии, пишут СМИ

Шольц не будет встречаться с Зеленским в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2023

Шольц не будет встречаться с Зеленским в Германии, пишут СМИ

Владимир Зеленский провел встречу с американскими генералами в Европе и Африке на военной базе в Висбадене и скоро покинет Германию, встречи с канцлером ФРГ... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T20:54

2023-12-14T20:54

2023-12-14T21:08

германия

висбаден

украина

олаф шольц

владимир зеленский

в мире

франкфурт-на-майне

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с американскими генералами в Европе и Африке на военной базе в Висбадене и скоро покинет Германию, встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем не запланировано, сообщил заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер.Полиция Франкфурта-на-Майне в четверг сообщила о ранее не запланированном прибытии Зеленского в Германию и предупредила о перекрытии дорог."По моей информации, Зеленский посетил лишь Висбаден, где дислоцированы американские войска, и провел там сегодня встречу с американскими генералами. Вечером он уедет в направлении Украины. Встречи с Шольцем не планируется, поскольку канцлер все еще в Брюсселе", - написал Ронцхаймер на своей странице в социальной сети Х.Полиция Франкфурта-на-Майне подтвердила, что Зеленский поехал на базу в Висбадене и предупредила о новом перекрытии дорог, когда тот будет возвращаться.

https://ria.ru/20231213/podderzhka-1915590459.html

германия

висбаден

украина

франкфурт-на-майне

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, висбаден, украина, олаф шольц, владимир зеленский, в мире, франкфурт-на-майне