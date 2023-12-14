Рейтинг@Mail.ru
В ЕС выразили опасения из-за приглашения Зеленского в Брюссель, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 14.12.2023 (обновлено: 10:53 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/zelenskiy-1915697369.html
В ЕС выразили опасения из-за приглашения Зеленского в Брюссель, пишут СМИ
В ЕС выразили опасения из-за приглашения Зеленского в Брюссель, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2023
В ЕС выразили опасения из-за приглашения Зеленского в Брюссель, пишут СМИ
Некоторые европейские послы высказали свои опасения касательно приглашения Владимира Зеленского на саммит Евросоюза, где будет поднят вопрос о членстве Украины... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:44
2023-12-14T10:53
в мире
украина
брюссель
венгрия
владимир зеленский
виктор орбан
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915461039_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_265fb9c938ae551af6e7830f46350e55.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Некоторые европейские послы высказали свои опасения касательно приглашения Владимира Зеленского на саммит Евросоюза, где будет поднят вопрос о членстве Украины в сообществе и оказании финансовой помощи стране, в связи с возможностью, что его присутствие вызовет враждебность премьера Венгрии Виктора Орбана, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. Главы государств и правительств ЕС будут обсуждать формальное решение о начале переговорного процесса о вступлении Украины и Молдавии в ЕС на саммите сообщества в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. "На встрече представителей стран ЕС некоторые послы выразили свои опасения касательно приглашения Зеленского на саммит... Они боятся, что присутствие украинской стороны вызовет враждебную реакцию у Орбана и подвигнет его и далее упрямиться", - пишет издание со ссылкой на двух неназванных дипломатов ЕС. В среду Орбан заявил, что прием Украины в ЕС имел бы катастрофические последствия для всех стран сообщества, потому что повлек бы за собой крушение их экономик и принес бы в Европу коррупцию и постоянную военную угрозу. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
https://ria.ru/20231213/tusk-1915636537.html
https://ria.ru/20231212/vengriya-1915422891.html
украина
брюссель
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915461039_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_adffa2c45050f75613127a277cc89bac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, брюссель, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз, politico
В мире, Украина, Брюссель, Венгрия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Евросоюз, Politico
В ЕС выразили опасения из-за приглашения Зеленского в Брюссель, пишут СМИ

Politico: некоторые послы ЕС выразили опасения из-за визита Зеленского на саммит

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Некоторые европейские послы высказали свои опасения касательно приглашения Владимира Зеленского на саммит Евросоюза, где будет поднят вопрос о членстве Украины в сообществе и оказании финансовой помощи стране, в связи с возможностью, что его присутствие вызовет враждебность премьера Венгрии Виктора Орбана, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
Главы государств и правительств ЕС будут обсуждать формальное решение о начале переговорного процесса о вступлении Украины и Молдавии в ЕС на саммите сообщества в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Избранный премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Туск оценил расхождения Венгрии и других стран ЕС по украинскому вопросу
13 декабря, 20:29
"На встрече представителей стран ЕС некоторые послы выразили свои опасения касательно приглашения Зеленского на саммит... Они боятся, что присутствие украинской стороны вызовет враждебную реакцию у Орбана и подвигнет его и далее упрямиться", - пишет издание со ссылкой на двух неназванных дипломатов ЕС.
В среду Орбан заявил, что прием Украины в ЕС имел бы катастрофические последствия для всех стран сообщества, потому что повлек бы за собой крушение их экономик и принес бы в Европу коррупцию и постоянную военную угрозу.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
СМИ: в Венгрии назвали условие снятия вето на помощь Украине
12 декабря, 23:35
 
В миреУкраинаБрюссельВенгрияВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанЕвросоюзPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала