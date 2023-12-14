https://ria.ru/20231214/zelenskiy-1915697369.html

В ЕС выразили опасения из-за приглашения Зеленского в Брюссель, пишут СМИ

В ЕС выразили опасения из-за приглашения Зеленского в Брюссель, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2023

В ЕС выразили опасения из-за приглашения Зеленского в Брюссель, пишут СМИ

Некоторые европейские послы высказали свои опасения касательно приглашения Владимира Зеленского на саммит Евросоюза, где будет поднят вопрос о членстве Украины... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T10:44

2023-12-14T10:44

2023-12-14T10:53

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евросоюз

politico

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Некоторые европейские послы высказали свои опасения касательно приглашения Владимира Зеленского на саммит Евросоюза, где будет поднят вопрос о членстве Украины в сообществе и оказании финансовой помощи стране, в связи с возможностью, что его присутствие вызовет враждебность премьера Венгрии Виктора Орбана, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. Главы государств и правительств ЕС будут обсуждать формальное решение о начале переговорного процесса о вступлении Украины и Молдавии в ЕС на саммите сообщества в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. "На встрече представителей стран ЕС некоторые послы выразили свои опасения касательно приглашения Зеленского на саммит... Они боятся, что присутствие украинской стороны вызовет враждебную реакцию у Орбана и подвигнет его и далее упрямиться", - пишет издание со ссылкой на двух неназванных дипломатов ЕС. В среду Орбан заявил, что прием Украины в ЕС имел бы катастрофические последствия для всех стран сообщества, потому что повлек бы за собой крушение их экономик и принес бы в Европу коррупцию и постоянную военную угрозу. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.

https://ria.ru/20231213/tusk-1915636537.html

https://ria.ru/20231212/vengriya-1915422891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, брюссель, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз, politico