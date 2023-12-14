https://ria.ru/20231214/zelenskiy-1915675563.html

"Попрошайка": заявившегося в Норвегию Зеленского подняли на смех

"Попрошайка": заявившегося в Норвегию Зеленского подняли на смех - РИА Новости, 14.12.2023

"Попрошайка": заявившегося в Норвегию Зеленского подняли на смех

Пользователи социальной сети X высмеяли Владимира Зеленского после его выступления в парламенте Норвегии. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T06:21

2023-12-14T06:21

2023-12-14T11:45

в мире

норвегия

украина

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владимир зеленский

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли Владимира Зеленского после его выступления в парламенте Норвегии.Ранее, как сообщило агентство Reuters, Зеленский прибыл в Осло с необъявленным визитом. Свое выступление в норвежском парламенте он опубликовал в социальной сети, назвав поддержку Украины со стороны Норвегии "сигналом для России"."Сыграй для них на пианино, чтобы получить деньги, большинству из них (депутатов. — Прим. ред.) это понравится", — сыронизировал Rzzziv, напомнив Зеленскому его известный юмористический номер, в котором он играл на рояле "без рук"."Надень костюм и прояви немного уважения!" — посоветовал MichaelG."Ты стал профессиональным попрошайкой! Сколько ты уже прикарманил?" — поинтересовался Brian Blake."Мировое мошенническое турне", — написал Creek Walker."Ты любишь любого, кто дает тебе деньги!" — заявил Adore."Маленький грязный мошенник", — возмутился GlobalX."Ты можешь путешествовать по всему миру и собирать столько денег, сколько захочешь, но тебе все равно придется поговорить с Путиным, чтобы решить эту проблему", — констатировал Yousif Alghamdi.Ранее Зеленский посетил США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Владимир Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового, и назвал его речь "старым хламом".

https://ria.ru/20231214/zelenskiy-1915663497.html

https://ria.ru/20231214/general-1915667295.html

https://ria.ru/20231214/zelenskiy-1915671933.html

норвегия

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в мире, норвегия, украина, сша, владимир зеленский