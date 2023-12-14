https://ria.ru/20231214/zelenskiy-1915663497.html

"Все кончено": во Франции раскрыли страшный итог визита Зеленского в США

"Все кончено": во Франции раскрыли страшный итог визита Зеленского в США - РИА Новости, 14.12.2023

"Все кончено": во Франции раскрыли страшный итог визита Зеленского в США

Владимир Зеленский покинул США без дополнительной финансовой помощи, такое заявление сделал на своей странице в социальной сети X лидер французской партии... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T01:10

2023-12-14T01:10

2023-12-14T01:10

в мире

франция

сша

украина

владимир зеленский

флориан филиппо

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский покинул США без дополнительной финансовой помощи, такое заявление сделал на своей странице в социальной сети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, призвав Францию и Евросоюз также прекратить оказывать поддержку Украине."Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! Ноль дополнительной финансовой помощи: из крана больше не течет! Все кончено!" — написал политик.Филиппо также напомнил об отчаянном шаге Зеленского, который назвал "марионетками" президента России Владимира Путина тех, кто отказывается финансировать Украину. По мнению политика, Франция также должна прекратить поддерживать киевский режим."Франция должна прекратить выплаты миллиардов и отказаться от абсурдной, разрушительной и воинственной политики (председателя Европейской комиссии. — Прим. ред.) Урсулы фон дер Ляйен!" — заключил Филиппо.Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект.

https://radiosputnik.ru/20231213/zelenskiy-1915592822.html

https://ria.ru/20231213/sekrety-1915643285.html

франция

сша

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в мире, франция, сша, украина, владимир зеленский, флориан филиппо, владимир путин