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"Все кончено": во Франции раскрыли страшный итог визита Зеленского в США - РИА Новости, 14.12.2023
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01:10 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/zelenskiy-1915663497.html
"Все кончено": во Франции раскрыли страшный итог визита Зеленского в США
"Все кончено": во Франции раскрыли страшный итог визита Зеленского в США - РИА Новости, 14.12.2023
"Все кончено": во Франции раскрыли страшный итог визита Зеленского в США
Владимир Зеленский покинул США без дополнительной финансовой помощи, такое заявление сделал на своей странице в социальной сети X лидер французской партии... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T01:10
2023-12-14T01:10
в мире
франция
сша
украина
владимир зеленский
флориан филиппо
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский покинул США без дополнительной финансовой помощи, такое заявление сделал на своей странице в социальной сети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, призвав Францию и Евросоюз также прекратить оказывать поддержку Украине."Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! Ноль дополнительной финансовой помощи: из крана больше не течет! Все кончено!" — написал политик.Филиппо также напомнил об отчаянном шаге Зеленского, который назвал "марионетками" президента России Владимира Путина тех, кто отказывается финансировать Украину. По мнению политика, Франция также должна прекратить поддерживать киевский режим."Франция должна прекратить выплаты миллиардов и отказаться от абсурдной, разрушительной и воинственной политики (председателя Европейской комиссии. — Прим. ред.) Урсулы фон дер Ляйен!" — заключил Филиппо.Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект.
https://radiosputnik.ru/20231213/zelenskiy-1915592822.html
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в мире, франция, сша, украина, владимир зеленский, флориан филиппо, владимир путин
В мире, Франция, США, Украина, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Владимир Путин
"Все кончено": во Франции раскрыли страшный итог визита Зеленского в США

Филиппо: поездка Зеленского в США обернулась для него катастрофой

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский покинул США без дополнительной финансовой помощи, такое заявление сделал на своей странице в социальной сети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, призвав Францию и Евросоюз также прекратить оказывать поддержку Украине.
"Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! Ноль дополнительной финансовой помощи: из крана больше не течет! Все кончено!" — написал политик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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Вчера, 18:16
Филиппо также напомнил об отчаянном шаге Зеленского, который назвал "марионетками" президента России Владимира Путина тех, кто отказывается финансировать Украину. По мнению политика, Франция также должна прекратить поддерживать киевский режим.
«
"Франция должна прекратить выплаты миллиардов и отказаться от абсурдной, разрушительной и воинственной политики (председателя Европейской комиссии. — Прим. ред.) Урсулы фон дер Ляйен!" — заключил Филиппо.
Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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В миреФранцияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоВладимир Путин
 
 
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