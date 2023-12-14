https://ria.ru/20231214/zayavlenie-1915905168.html

"Могут только они". В Словакии выступили с неожиданным заявлением о России

"Могут только они". В Словакии выступили с неожиданным заявлением о России - РИА Новости, 14.12.2023

"Могут только они". В Словакии выступили с неожиданным заявлением о России

Россия — единственная страна в мире, которая может бросить вызов коллективному Западу, заявил в интервью Hlavný dennik бывший премьер-министр Словакии Ян... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T20:06

2023-12-14T20:06

2023-12-14T20:06

политика

россия

украина

словакия

ян чарногурский

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия — единственная страна в мире, которая может бросить вызов коллективному Западу, заявил в интервью Hlavný dennik бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский."Россия — единственное государство, способное противостоять Западу. <…> Они не могут победить Россию. Русские умеют воевать. Они патриоты", — отметил политик.Бывший словацкий лидер уверен, что после провала США на Украине доллар утратит ценность и статус мировой расчетной единицы. Штаты ожидает экономический упадок, а возможно, и распад. По его мнению, развал Североатлантического альянса и вывод американских войск из Европы уже не за горами.Чарногурский, комментируя специальную операцию на Украине, отметил, что Россия закономерно отреагировала на шаги НАТО и на прямую угрозу ее национальной безопасности.На Западе постоянно повторяют, что специальная военная операция на Украине "началась без причины", однако словацкий политик напомнил, что у Москвы было соглашение с Берлином и Вашингтоном об отказе Североатлантического альянса от расширения на восток, которое было грубо нарушено Западом.В России не раз подчеркивали, что НАТО стремится к конфронтации и экспансии к границам страны. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия блока подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915883221.html

https://ria.ru/20231214/zayavlenie-1915837562.html

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политика, россия, украина, словакия, ян чарногурский, дмитрий песков, нато