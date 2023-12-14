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"Мы скоро пожалеем". Французов поразило заявление Путина - РИА Новости, 14.12.2023
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16:16 14.12.2023 (обновлено: 16:30 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/zayavlenie-1915837562.html
"Мы скоро пожалеем". Французов поразило заявление Путина
"Мы скоро пожалеем". Французов поразило заявление Путина - РИА Новости, 14.12.2023
"Мы скоро пожалеем". Французов поразило заявление Путина
Читатели французской газеты Le Figaro оценили заявление президента Владимира Путина, что экономика России обладает достаточным запасом прочности, чтобы отвечать РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:16
2023-12-14T16:30
политика
россия
испания
франция
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro оценили заявление президента Владимира Путина, что экономика России обладает достаточным запасом прочности, чтобы отвечать на внешние вызовы.&quot;Вопреки предсказаниям опозорившихся экспертов, Россия осталась на плаву, ее экономика и армия работают. Про Путина: как-то у него все работает, вопреки угрозам. Так что мы еще пожалеем, что исключили Владимира из &quot;клуба принимающих решения&quot;. А нас в этом клубе представляет (президент Франции. — Прим. ред.) Макрон, вот и все, что нам осталось, хоть смейся&quot;, — написал Alvin Karpis001."Приходится признать, что российская экономика сопротивляется санкциям намного лучше, чем мы ожидали. Это печально, но это правда", — поделился мнением Nicolas PERSO."Да ладно, о чем говорить: у России ВВП как у Испании — больше у нее нет", — возразил пользователь Le GateauSousLaCerise."Если вы на основании упрощенного расчета ВВП приравниваете по значению Россию к Испании, то у вас понимание политэкономии — как у четырехлетнего ребенка. У российской экономики нет задолженности, она заставляет Запад отступить. Не забывайте про ядерное оружие и очень лояльное население", — ответил ему другой участник дискуссии.Ранее Путин, отвечая на вопросы во время прямой линии, заявил, что способность России сопротивляться западным ограничительным мерам значительно повысилась. Противостоять давлению США и Евросоюза помогает также консолидация российского общества, отметил президент.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231213/nato-1915590904.html
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политика, россия, испания, франция, владимир путин
Политика, Россия, Испания, Франция, Владимир Путин

"Мы скоро пожалеем". Французов поразило заявление Путина

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro оценили заявление президента Владимира Путина, что экономика России обладает достаточным запасом прочности, чтобы отвечать на внешние вызовы.
«

"Вопреки предсказаниям опозорившихся экспертов, Россия осталась на плаву, ее экономика и армия работают. Про Путина: как-то у него все работает, вопреки угрозам. Так что мы еще пожалеем, что исключили Владимира из "клуба принимающих решения". А нас в этом клубе представляет (президент Франции. — Прим. ред.) Макрон, вот и все, что нам осталось, хоть смейся", — написал Alvin Karpis001.

"Приходится признать, что российская экономика сопротивляется санкциям намного лучше, чем мы ожидали. Это печально, но это правда", — поделился мнением Nicolas PERSO.
"Да ладно, о чем говорить: у России ВВП как у Испании — больше у нее нет", — возразил пользователь Le GateauSousLaCerise.
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Ранее Путин, отвечая на вопросы во время прямой линии, заявил, что способность России сопротивляться западным ограничительным мерам значительно повысилась. Противостоять давлению США и Евросоюза помогает также консолидация российского общества, отметил президент.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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