"Мы скоро пожалеем". Французов поразило заявление Путина
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
© POOL
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro оценили заявление президента Владимира Путина, что экономика России обладает достаточным запасом прочности, чтобы отвечать на внешние вызовы.
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"Вопреки предсказаниям опозорившихся экспертов, Россия осталась на плаву, ее экономика и армия работают. Про Путина: как-то у него все работает, вопреки угрозам. Так что мы еще пожалеем, что исключили Владимира из "клуба принимающих решения". А нас в этом клубе представляет (президент Франции. — Прим. ред.) Макрон, вот и все, что нам осталось, хоть смейся", — написал Alvin Karpis001.
"Приходится признать, что российская экономика сопротивляется санкциям намного лучше, чем мы ожидали. Это печально, но это правда", — поделился мнением Nicolas PERSO.
"Да ладно, о чем говорить: у России ВВП как у Испании — больше у нее нет", — возразил пользователь Le GateauSousLaCerise.
"Если вы на основании упрощенного расчета ВВП приравниваете по значению Россию к Испании, то у вас понимание политэкономии — как у четырехлетнего ребенка. У российской экономики нет задолженности, она заставляет Запад отступить. Не забывайте про ядерное оружие и очень лояльное население", — ответил ему другой участник дискуссии.
Ранее Путин, отвечая на вопросы во время прямой линии, заявил, что способность России сопротивляться западным ограничительным мерам значительно повысилась. Противостоять давлению США и Евросоюза помогает также консолидация российского общества, отметил президент.
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