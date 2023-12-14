Рейтинг@Mail.ru
Реальные зарплаты в России вырастут примерно на восемь процентов - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 14.12.2023 (обновлено: 16:49 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/zarplaty-1915726986.html
Реальные зарплаты в России вырастут примерно на восемь процентов
Реальные зарплаты в России вырастут примерно на восемь процентов - РИА Новости, 14.12.2023
Реальные зарплаты в России вырастут примерно на восемь процентов
Реальные зарплаты в России по итогам года вырастут примерно на восемь процентов, сообщил Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:17
2023-12-14T16:49
россия
итоги года с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850114549_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_df35c4b4137ad4f95792527c37e30133.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Реальные зарплаты в России по итогам года вырастут примерно на восемь процентов, сообщил Владимир Путин."Реальная зарплата вырастет на где-то около восьми процентов, это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране это статистика точная. Располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих — где-то под пять процентов", — сказал президент, подводя итоги года.Рост цен, в свою очередь, составит примерно 7,5%, добавил глава государства.Он констатировал, что запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед."Самый главный показатель роста экономики — рост валового внутреннего продукта. По концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года. Там у нас было, по-моему 2,1%. Если в этом году будет плюс 3,5%, то, значит, отыграли падение и сделали достаточно серьезный шаг вперед", — добавил Путин.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/putin-1915730486.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850114549_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c9bb1142bc80f421b643f370d2852925.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, итоги года с владимиром путиным
Россия, Итоги года с Владимиром Путиным
Реальные зарплаты в России вырастут примерно на восемь процентов

Путин: реальные зарплаты в России вырастут примерно на восемь процентов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКлиент "Сбера" у банкомата
Клиент Сбера у банкомата - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Клиент "Сбера" у банкомата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Реальные зарплаты в России по итогам года вырастут примерно на восемь процентов, сообщил Владимир Путин.
"Реальная зарплата вырастет на где-то около восьми процентов, это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране это статистика точная. Располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих — где-то под пять процентов", — сказал президент, подводя итоги года.
Рост цен, в свою очередь, составит примерно 7,5%, добавил глава государства.
Он констатировал, что запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед.
"Самый главный показатель роста экономики — рост валового внутреннего продукта. По концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года. Там у нас было, по-моему 2,1%. Если в этом году будет плюс 3,5%, то, значит, отыграли падение и сделали достаточно серьезный шаг вперед", — добавил Путин.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин заявил о сокращении внешнего долга
Вчера, 12:20
 
РоссияИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала