https://ria.ru/20231214/zarplaty-1915726986.html

Реальные зарплаты в России вырастут примерно на восемь процентов

Реальные зарплаты в России вырастут примерно на восемь процентов - РИА Новости, 14.12.2023

Реальные зарплаты в России вырастут примерно на восемь процентов

Реальные зарплаты в России по итогам года вырастут примерно на восемь процентов, сообщил Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:17

2023-12-14T12:17

2023-12-14T16:49

россия

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Реальные зарплаты в России по итогам года вырастут примерно на восемь процентов, сообщил Владимир Путин."Реальная зарплата вырастет на где-то около восьми процентов, это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране это статистика точная. Располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих — где-то под пять процентов", — сказал президент, подводя итоги года.Рост цен, в свою очередь, составит примерно 7,5%, добавил глава государства.Он констатировал, что запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед."Самый главный показатель роста экономики — рост валового внутреннего продукта. По концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года. Там у нас было, по-моему 2,1%. Если в этом году будет плюс 3,5%, то, значит, отыграли падение и сделали достаточно серьезный шаг вперед", — добавил Путин.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915730486.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, итоги года с владимиром путиным