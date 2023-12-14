https://ria.ru/20231214/zapad-1915844583.html

Нарышкин заявил, что личностей масштаба Киссинджера на Западе больше нет

Нарышкин заявил, что личностей масштаба Киссинджера на Западе больше нет - РИА Новости, 14.12.2023

Нарышкин заявил, что личностей масштаба Киссинджера на Западе больше нет

Политиков масштаба экс-госсекретаря США Генри Киссинджера в Штатах сменяют откровенные недоумки, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:28

2023-12-14T16:28

2023-12-14T16:28

в мире

сша

россия

генри киссинджер

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Политиков масштаба экс-госсекретаря США Генри Киссинджера в Штатах сменяют откровенные недоумки, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Киссинджер скончался 29 ноября на 101-м году. "Личности его масштаба просто исчезли как вид в том античеловеческом концлагере, в который превратился блок тоталитарно-либеральных режимов Запада. На смену им приходят откровенные недоумки", - сказал Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. "Символично, что патриарх американской дипломатии ушел из жизни именно сейчас, когда в Евразии складывается принципиально новая реальность. По сути, дело всей его жизни, его предшественников, терпит крах. Конечно, США отчаянно пытаются сохранить свою гегемонию, но, увы, там больше нет политиков уровня Киссинджера", - добавил директор СВР.

https://ria.ru/20231130/kissindzher-1912868455.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, сша, россия, генри киссинджер, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)