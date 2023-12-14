https://ria.ru/20231214/zakrytie-1915906072.html

Ecolines приостановит автобусное движение между Россией и Финляндией

Ecolines приостановит автобусное движение между Россией и Финляндией - РИА Новости, 14.12.2023

Ecolines приостановит автобусное движение между Россией и Финляндией

Компания Ecolines временно приостанавливает автобусное движение между Россией и Финляндией в связи с решением финских властей о закрытии погранпереходов,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T20:17

2023-12-14T20:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Компания Ecolines временно приостанавливает автобусное движение между Россией и Финляндией в связи с решением финских властей о закрытии погранпереходов, сообщила компания на своем сайте.Правительство Финляндии своим решением открыло с 14 декабря до 14 января два пропускных пункта на границе с Россией: круглосуточный Ваалимаа на границе с Ленинградской областью и Ниирала на границе с Карелией. Однако вечером в четверг пересмотрело решение и вновь закрыло эти КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря, объяснив решение тем, что мигранты продолжают прибывать через пропускные пункты на границе с Россией."В связи с решением властей Республики Финляндия о закрытии движения транспортных средств c 20.00 15.12.2023 г. через МАПП Ваалимаа Ecolines временно приостанавливает автобусное движение по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки. Последние рейсы из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправятся 15.12.2023 в 06.45 и в 14.00. Последний рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург отправится в 15.12.2023 в 14.30", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение по маршрутам Санкт-Петербург-Хельсинки и Санкт-Петербург-Лаппеенранта-Иматра будет незамедлительно возобновлено при решении властей Финляндии.Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия мигрантов через границу с РФ закрыло все автотранспортные пропускные пункты с 30 ноября по 13 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе с РФ, заявлял, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков, говоря об обвинениях в адрес российских пограничников, отметил, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения Москва не приемлет. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб собственным интересам, заявлял замглавы МИД РФ Александр Грушко.В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.

https://ria.ru/20231124/granitsa-1911580839.html

https://ria.ru/20231124/zanaves-1911551460.html

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