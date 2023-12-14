https://ria.ru/20231214/zakon-1915701959.html
Госдума приняла закон об упрощении процедуры государственной экоэкспертизы
Госдума приняла закон об упрощении процедуры государственной экоэкспертизы - РИА Новости, 14.12.2023
Госдума приняла закон об упрощении процедуры государственной экоэкспертизы
Госдума приняла закон, упрощающий процедуру государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:09
2023-12-14T11:09
2023-12-14T11:09
госдума рф
александр коган
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, упрощающий процедуру государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). Законопроект был внесен правительством РФ в августе. "Проектом федерального закона… предусмотрено уточнение перечня объектов государственной экологической экспертизы (далее - ГЭЭ), предмета оценки экологической экспертизы, перечня органов, уполномоченных на организацию и проведение общественных обсуждений, сокращение срока проведения ГЭЭ, в том числе в отношении документации, обосновывающей осуществление аквакультуры, установление перечня материалов, представляемых на ГЭЭ, а также требований к составу и содержанию заключения ГЭЭ", - следует в пояснительной записки. Как ранее пояснял РИА Новости зампред комитета ГД по экологии Александр Коган, закон позволит сократить сроки для предприятий по расширению или реконструкции производств. "Первое - за счет введения случаев, в которых проведение повторной ГЭЭ не требуется. Безусловно речь идет о ситуациях, когда воздействие на окружающую среду не увеличивается. Второе - за счет возможности параллельно проводить общественные обсуждения и ГЭЭ, при этом результаты обсуждений должны быть представлены не позднее, чем за 20 рабочих дней. Третье - за счет возможности в процессе проведения ГЭЭ в целях устранения замечаний экспертов вносить изменения в документацию", - сказал Коган РИА Новости. Он также отметил, что законопроектом уточняется процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): главное - материалы ОВОС будут обязательны к размещению в сети интернет.
https://ria.ru/20231214/nauka-1915689810.html
https://ria.ru/20231213/ekoelka-1915627179.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, александр коган, общество
Госдума РФ, Александр Коган, Общество
Госдума приняла закон об упрощении процедуры государственной экоэкспертизы
ГД приняла закон, упрощающий процедуру государственной экологической экспертизы
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, упрощающий процедуру государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).
Законопроект был внесен правительством РФ в августе.
Российские ученые оценили, как меняется растительность в горах
"Проектом федерального закона… предусмотрено уточнение перечня объектов государственной экологической экспертизы (далее - ГЭЭ), предмета оценки экологической экспертизы, перечня органов, уполномоченных на организацию и проведение общественных обсуждений, сокращение срока проведения ГЭЭ, в том числе в отношении документации, обосновывающей осуществление аквакультуры, установление перечня материалов, представляемых на ГЭЭ, а также требований к составу и содержанию заключения ГЭЭ", - следует в пояснительной записки.
Как ранее пояснял РИА Новости зампред комитета ГД по экологии Александр Коган
, закон позволит сократить сроки для предприятий по расширению или реконструкции производств.
"Первое - за счет введения случаев, в которых проведение повторной ГЭЭ не требуется. Безусловно речь идет о ситуациях, когда воздействие на окружающую среду не увеличивается. Второе - за счет возможности параллельно проводить общественные обсуждения и ГЭЭ, при этом результаты обсуждений должны быть представлены не позднее, чем за 20 рабочих дней. Третье - за счет возможности в процессе проведения ГЭЭ в целях устранения замечаний экспертов вносить изменения в документацию", - сказал Коган РИА Новости.
Он также отметил, что законопроектом уточняется процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): главное - материалы ОВОС будут обязательны к размещению в сети интернет.
Главную экоелку России торжественно установили в Московском зоопарке