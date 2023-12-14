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Госдума приняла закон об упрощении процедуры государственной экоэкспертизы - РИА Новости, 14.12.2023
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11:09 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/zakon-1915701959.html
Госдума приняла закон об упрощении процедуры государственной экоэкспертизы
Госдума приняла закон об упрощении процедуры государственной экоэкспертизы - РИА Новости, 14.12.2023
Госдума приняла закон об упрощении процедуры государственной экоэкспертизы
Госдума приняла закон, упрощающий процедуру государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:09
2023-12-14T11:09
госдума рф
александр коган
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, упрощающий процедуру государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). Законопроект был внесен правительством РФ в августе. "Проектом федерального закона… предусмотрено уточнение перечня объектов государственной экологической экспертизы (далее - ГЭЭ), предмета оценки экологической экспертизы, перечня органов, уполномоченных на организацию и проведение общественных обсуждений, сокращение срока проведения ГЭЭ, в том числе в отношении документации, обосновывающей осуществление аквакультуры, установление перечня материалов, представляемых на ГЭЭ, а также требований к составу и содержанию заключения ГЭЭ", - следует в пояснительной записки. Как ранее пояснял РИА Новости зампред комитета ГД по экологии Александр Коган, закон позволит сократить сроки для предприятий по расширению или реконструкции производств. "Первое - за счет введения случаев, в которых проведение повторной ГЭЭ не требуется. Безусловно речь идет о ситуациях, когда воздействие на окружающую среду не увеличивается. Второе - за счет возможности параллельно проводить общественные обсуждения и ГЭЭ, при этом результаты обсуждений должны быть представлены не позднее, чем за 20 рабочих дней. Третье - за счет возможности в процессе проведения ГЭЭ в целях устранения замечаний экспертов вносить изменения в документацию", - сказал Коган РИА Новости. Он также отметил, что законопроектом уточняется процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): главное - материалы ОВОС будут обязательны к размещению в сети интернет.
https://ria.ru/20231214/nauka-1915689810.html
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госдума рф, александр коган, общество
Госдума РФ, Александр Коган, Общество
Госдума приняла закон об упрощении процедуры государственной экоэкспертизы

ГД приняла закон, упрощающий процедуру государственной экологической экспертизы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, упрощающий процедуру государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).
Законопроект был внесен правительством РФ в августе.
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"Проектом федерального закона… предусмотрено уточнение перечня объектов государственной экологической экспертизы (далее - ГЭЭ), предмета оценки экологической экспертизы, перечня органов, уполномоченных на организацию и проведение общественных обсуждений, сокращение срока проведения ГЭЭ, в том числе в отношении документации, обосновывающей осуществление аквакультуры, установление перечня материалов, представляемых на ГЭЭ, а также требований к составу и содержанию заключения ГЭЭ", - следует в пояснительной записки.
Как ранее пояснял РИА Новости зампред комитета ГД по экологии Александр Коган, закон позволит сократить сроки для предприятий по расширению или реконструкции производств.
"Первое - за счет введения случаев, в которых проведение повторной ГЭЭ не требуется. Безусловно речь идет о ситуациях, когда воздействие на окружающую среду не увеличивается. Второе - за счет возможности параллельно проводить общественные обсуждения и ГЭЭ, при этом результаты обсуждений должны быть представлены не позднее, чем за 20 рабочих дней. Третье - за счет возможности в процессе проведения ГЭЭ в целях устранения замечаний экспертов вносить изменения в документацию", - сказал Коган РИА Новости.
Он также отметил, что законопроектом уточняется процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): главное - материалы ОВОС будут обязательны к размещению в сети интернет.
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