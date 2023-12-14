https://ria.ru/20231214/zakon-1915701959.html

Госдума приняла закон об упрощении процедуры государственной экоэкспертизы

Госдума приняла закон об упрощении процедуры государственной экоэкспертизы - РИА Новости, 14.12.2023

Госдума приняла закон об упрощении процедуры государственной экоэкспертизы

Госдума приняла закон, упрощающий процедуру государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T11:09

2023-12-14T11:09

2023-12-14T11:09

госдума рф

александр коган

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, упрощающий процедуру государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). Законопроект был внесен правительством РФ в августе. "Проектом федерального закона… предусмотрено уточнение перечня объектов государственной экологической экспертизы (далее - ГЭЭ), предмета оценки экологической экспертизы, перечня органов, уполномоченных на организацию и проведение общественных обсуждений, сокращение срока проведения ГЭЭ, в том числе в отношении документации, обосновывающей осуществление аквакультуры, установление перечня материалов, представляемых на ГЭЭ, а также требований к составу и содержанию заключения ГЭЭ", - следует в пояснительной записки. Как ранее пояснял РИА Новости зампред комитета ГД по экологии Александр Коган, закон позволит сократить сроки для предприятий по расширению или реконструкции производств. "Первое - за счет введения случаев, в которых проведение повторной ГЭЭ не требуется. Безусловно речь идет о ситуациях, когда воздействие на окружающую среду не увеличивается. Второе - за счет возможности параллельно проводить общественные обсуждения и ГЭЭ, при этом результаты обсуждений должны быть представлены не позднее, чем за 20 рабочих дней. Третье - за счет возможности в процессе проведения ГЭЭ в целях устранения замечаний экспертов вносить изменения в документацию", - сказал Коган РИА Новости. Он также отметил, что законопроектом уточняется процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): главное - материалы ОВОС будут обязательны к размещению в сети интернет.

https://ria.ru/20231214/nauka-1915689810.html

https://ria.ru/20231213/ekoelka-1915627179.html

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госдума рф, александр коган, общество