Украина начала устанавливать "зубы дракона" на северной границе
ВСУ сообщили об установке "зубов дракона" на северной границе Украины
© GENYA SAVILOVУкраинские военнослужащие
© GENYA SAVILOV
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Украина начала устанавливать на северных границах бетонные противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона", сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
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"Сейчас в Черниговской области <...> полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полосы обороны. В частности, там устанавливают так называемые зубы дракона", — приводит слова генерала телеканал "Прямой".
Черниговская область граничит как с Россией, так и с Белоруссией.
Ранее Наев неоднократно сообщал об усилении границы с Белоруссией. Так, в конце октября он заявил, что украинские войска создают новые группы ПВО с использованием западного вооружения.
Как писал в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, обустройство обороны становится приоритетом для Киева.
По мнению депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, намерение выстроить усиленную линию обороны по всей границе с Россией и Белоруссией означает, что украинская армия находится фактически в тупиковой ситуации на фронте, при которой вынуждена переходить в оборону, о контрнаступлении речи больше не идет.
О том, что начавшееся 4 июня украинское контрнаступление полностью провалилось, Владимир Путин объявил в начале сентября. По данным министра обороны России Сергея Шойгу на начало декабря, украинские войска за полгода потеряли более 125 тысяч человек.