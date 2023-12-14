https://ria.ru/20231214/zagrazhdeniya-1915802759.html

Украина начала устанавливать "зубы дракона" на северной границе

Украина начала устанавливать "зубы дракона" на северной границе - РИА Новости, 14.12.2023

Украина начала устанавливать "зубы дракона" на северной границе

Украина начала устанавливать на северных границах бетонные противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона", сообщил командующий Объединенными силами... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:51

2023-12-14T14:51

2023-12-14T16:34

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Украина начала устанавливать на северных границах бетонные противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона", сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. "Сейчас в Черниговской области <...> полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полосы обороны. В частности, там устанавливают так называемые зубы дракона", — приводит слова генерала телеканал "Прямой".Черниговская область граничит как с Россией, так и с Белоруссией.Ранее Наев неоднократно сообщал об усилении границы с Белоруссией. Так, в конце октября он заявил, что украинские войска создают новые группы ПВО с использованием западного вооружения.Как писал в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, обустройство обороны становится приоритетом для Киева.По мнению депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, намерение выстроить усиленную линию обороны по всей границе с Россией и Белоруссией означает, что украинская армия находится фактически в тупиковой ситуации на фронте, при которой вынуждена переходить в оборону, о контрнаступлении речи больше не идет.О том, что начавшееся 4 июня украинское контрнаступление полностью провалилось, Владимир Путин объявил в начале сентября. По данным министра обороны России Сергея Шойгу на начало декабря, украинские войска за полгода потеряли более 125 тысяч человек.

https://ria.ru/20231214/pomosch-1915481186.html

https://ria.ru/20231214/krynki-1915746560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, черниговская область, вооруженные силы украины