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В Финляндии пройдет крупнейшая забастовка профсоюзов - РИА Новости, 14.12.2023
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02:56 14.12.2023 (обновлено: 11:55 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/zabastovka-1915667771.html
В Финляндии пройдет крупнейшая забастовка профсоюзов
В Финляндии пройдет крупнейшая забастовка профсоюзов - РИА Новости, 14.12.2023
В Финляндии пройдет крупнейшая забастовка профсоюзов
Финские профсоюзы в четверг объявили крупнейшую забастовку в знак протеста против действий правительства, в разных частях страны ожидается прекращение работы... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T02:56
2023-12-14T11:55
в мире
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек - РИА Новости. Финские профсоюзы в четверг объявили крупнейшую забастовку в знак протеста против действий правительства, в разных частях страны ожидается прекращение работы поездов, электричек, электростанций, бумажных комбинатов, центров распределения торговых сетей и других организаций, развоза почты. Масштабная акция организована Центральным объединением профсоюзов Финляндии SAK, которое включает в себя множество профсоюзов из разных отраслей/ SAK призывает правительство Финляндии под руководством Петтери Орпо начать переговоры о правительственной программе, которую новый кабмин обнародовал в июне, когда вступил в полномочия. Кабмин Орпо обозначил пункты по реформе рынка труда, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и ряд других. SAK настаивает, что эти реформы навредят трудящимся, а запрет забастовок нарушает принципы демократии. "SAK хочет немедленно начать переговоры по урегулированию ситуации на рынке труда, если правительство даст сигнал о своей готовности учитывать потребности работников. Это то, на что мы надеемся", - приводится в сообщении профсоюзного объединения цитата его руководителя Яркко Элоранты. О готовности участвовать в забастовке сообщили множество различных профсоюзов, включая Профсоюз работников автомобильной и транспортной промышленности (АКТ), Индустриальный профсоюз (Teollisuusliitto), Профсоюз работников почты, логистики и курьеров (PAU), Центральную организацию профсоюзов работников с высшим образованием AKAVA, Центральную ассоциацию сотрудников STTK, Профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения JHL и другие.
https://ria.ru/20231207/protest-1914461979.html
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в мире, финляндия, петтери орпо
В мире, Финляндия, Петтери Орпо
В Финляндии пройдет крупнейшая забастовка профсоюзов

В Финляндии в четверг пройдет крупнейшая забастовка профсоюзов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек - РИА Новости. Финские профсоюзы в четверг объявили крупнейшую забастовку в знак протеста против действий правительства, в разных частях страны ожидается прекращение работы поездов, электричек, электростанций, бумажных комбинатов, центров распределения торговых сетей и других организаций, развоза почты.
Масштабная акция организована Центральным объединением профсоюзов Финляндии SAK, которое включает в себя множество профсоюзов из разных отраслей/ SAK призывает правительство Финляндии под руководством Петтери Орпо начать переговоры о правительственной программе, которую новый кабмин обнародовал в июне, когда вступил в полномочия. Кабмин Орпо обозначил пункты по реформе рынка труда, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и ряд других. SAK настаивает, что эти реформы навредят трудящимся, а запрет забастовок нарушает принципы демократии.
"SAK хочет немедленно начать переговоры по урегулированию ситуации на рынке труда, если правительство даст сигнал о своей готовности учитывать потребности работников. Это то, на что мы надеемся", - приводится в сообщении профсоюзного объединения цитата его руководителя Яркко Элоранты.
О готовности участвовать в забастовке сообщили множество различных профсоюзов, включая Профсоюз работников автомобильной и транспортной промышленности (АКТ), Индустриальный профсоюз (Teollisuusliitto), Профсоюз работников почты, логистики и курьеров (PAU), Центральную организацию профсоюзов работников с высшим образованием AKAVA, Центральную ассоциацию сотрудников STTK, Профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения JHL и другие.
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В миреФинляндияПеттери Орпо
 
 
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