https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915857019.html

На Камчатке рассказали, как сдерживают рост цен на куриные яйца

На Камчатке рассказали, как сдерживают рост цен на куриные яйца - РИА Новости, 14.12.2023

На Камчатке рассказали, как сдерживают рост цен на куриные яйца

Правительство Камчатского края проводит плановую работу с торговыми сетями по сдерживанию роста цен на куриные яйца, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:04

2023-12-14T17:04

2023-12-14T17:13

экономика

россия

камчатка

камчатский край

владимир путин

владимир солодов

прямая линия с владимиром путиным

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек – РИА Новости. Правительство Камчатского края проводит плановую работу с торговыми сетями по сдерживанию роста цен на куриные яйца, сообщила пресс-служба правительства региона. Во время прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обращались жители разных регионов. Некоторые из них затронули вопрос удорожания в ряде регионов России куриных яиц на 40%. Глава государства сообщил, что одна из причин подорожания в том, что "вовремя не открыли импорт", и заверил, что ситуация "без всякого сомнения будет улучшаться". "Цены на куриное яйцо на территории Камчатского края не повышаются уже более года. Есть небольшое повышение на специальные категории яиц, таких как йодированное и другие. Построена плановая работа по заключению соглашений с торговыми сетями по сдерживанию цен на куриное яйцо, что позволяет делать продукцию доступной и не повышать цены", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства края Романа Василевского. Он отметил, что в регионе основным производителем куриных яиц является птицефабрика "Пионерская". В сутки она выпускает около 150 тысяч штук яиц. Этого достаточно для обеспечения всех нужд региона. При этом, как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов, цены на куриные яйца на Камчатке сейчас почти такие же как на юге России. "По куриному яйцу у нас на Камчатке ситуация гораздо более благоприятная, чем в большинстве регионов России. Цены в последнее время стабильные, и мы слышали вопросы из юга, из центральной части России. Цены, по свидетельству слушателей прямой линии, соответствуют тем, которые мы видим в магазинах Камчатки. Начинаются у нас они от 110 рублей за десяток", - сказал Солодов. Большая ежегодная пресс-конференция была в этом году совмещена с прямой линией.

https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915783252.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915782929.html

россия

камчатка

камчатский край

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экономика, россия, камчатка, камчатский край, владимир путин, владимир солодов, прямая линия с владимиром путиным