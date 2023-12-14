На Камчатке рассказали, как сдерживают рост цен на куриные яйца
На Камчатке проводится плановая работа по сдерживанию роста цен на куриные яйца
Проверка качества яиц . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек – РИА Новости. Правительство Камчатского края проводит плановую работу с торговыми сетями по сдерживанию роста цен на куриные яйца, сообщила пресс-служба правительства региона.
Во время прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обращались жители разных регионов. Некоторые из них затронули вопрос удорожания в ряде регионов России куриных яиц на 40%. Глава государства сообщил, что одна из причин подорожания в том, что "вовремя не открыли импорт", и заверил, что ситуация "без всякого сомнения будет улучшаться".
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"Цены на куриное яйцо на территории Камчатского края не повышаются уже более года. Есть небольшое повышение на специальные категории яиц, таких как йодированное и другие. Построена плановая работа по заключению соглашений с торговыми сетями по сдерживанию цен на куриное яйцо, что позволяет делать продукцию доступной и не повышать цены", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства края Романа Василевского.
Он отметил, что в регионе основным производителем куриных яиц является птицефабрика "Пионерская". В сутки она выпускает около 150 тысяч штук яиц. Этого достаточно для обеспечения всех нужд региона. При этом, как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов, цены на куриные яйца на Камчатке сейчас почти такие же как на юге России.
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"По куриному яйцу у нас на Камчатке ситуация гораздо более благоприятная, чем в большинстве регионов России. Цены в последнее время стабильные, и мы слышали вопросы из юга, из центральной части России. Цены, по свидетельству слушателей прямой линии, соответствуют тем, которые мы видим в магазинах Камчатки. Начинаются у нас они от 110 рублей за десяток", - сказал Солодов.
Большая ежегодная пресс-конференция была в этом году совмещена с прямой линией.