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Тамбовские власти провели совещание по вопросу контроля цен на куриные яйца - РИА Новости, 14.12.2023
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15:35 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915818774.html
Тамбовские власти провели совещание по вопросу контроля цен на куриные яйца
Тамбовские власти провели совещание по вопросу контроля цен на куриные яйца - РИА Новости, 14.12.2023
Тамбовские власти провели совещание по вопросу контроля цен на куриные яйца
Правительство Тамбовской области в четверг провело совещание с производителями продуктов питания и ритейлом по вопросу контроля цен на куриные яйца, сообщил в... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:35
2023-12-14T15:35
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
тамбовская область
экономика
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ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Правительство Тамбовской области в четверг провело совещание с производителями продуктов питания и ритейлом по вопросу контроля цен на куриные яйца, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Максим Егоров. Во время прямой линии к президенту Владимиру Путину обращались жители из разных городов России с вопросом быстрого роста цен на куриные яйца. Глава региона объяснил, что такая ситуация сложилась из-за роста спроса на фоне того, что производители не увеличивали объемы производства. Президент обозначил еще одну причину - "вовремя не открыли импорт". Путин заверил, что необходимые решения приняты и ситуация "без всякого сомнения будет улучшаться". "Буквально сегодня в правительстве Тамбовской области прошло совещание с производителями продуктов питания и ритейлом по вопросу контроля за розничными ценами на продукты питания - это особенно актуально в преддверии Нового года. А наши производители и птицефабрики должны также внести свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности и стабильности страны", - сообщил Егоров.По словам губернатора, в Тамбовской области цены на яйца "не самые высокие" по сравнению с соседними регионами, однако этот вопрос волнует жителей региона, и они часто его задают.
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итоги года с владимиром путиным, владимир путин, тамбовская область, экономика, максим егоров
Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Тамбовская область, Экономика, Максим Егоров
Тамбовские власти провели совещание по вопросу контроля цен на куриные яйца

Правительство Тамбовской области провело совещание по вопросу контроля цен

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Яйца. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Правительство Тамбовской области в четверг провело совещание с производителями продуктов питания и ритейлом по вопросу контроля цен на куриные яйца, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Максим Егоров.
Во время прямой линии к президенту Владимиру Путину обращались жители из разных городов России с вопросом быстрого роста цен на куриные яйца. Глава региона объяснил, что такая ситуация сложилась из-за роста спроса на фоне того, что производители не увеличивали объемы производства. Президент обозначил еще одну причину - "вовремя не открыли импорт". Путин заверил, что необходимые решения приняты и ситуация "без всякого сомнения будет улучшаться".
"Буквально сегодня в правительстве Тамбовской области прошло совещание с производителями продуктов питания и ритейлом по вопросу контроля за розничными ценами на продукты питания - это особенно актуально в преддверии Нового года. А наши производители и птицефабрики должны также внести свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности и стабильности страны", - сообщил Егоров.
По словам губернатора, в Тамбовской области цены на яйца "не самые высокие" по сравнению с соседними регионами, однако этот вопрос волнует жителей региона, и они часто его задают.
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