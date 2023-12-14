https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915818774.html
Тамбовские власти провели совещание по вопросу контроля цен на куриные яйца
Тамбовские власти провели совещание по вопросу контроля цен на куриные яйца - РИА Новости, 14.12.2023
Тамбовские власти провели совещание по вопросу контроля цен на куриные яйца
Правительство Тамбовской области в четверг провело совещание с производителями продуктов питания и ритейлом по вопросу контроля цен на куриные яйца, сообщил в... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:35
2023-12-14T15:35
2023-12-14T15:35
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
тамбовская область
экономика
максим егоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915475642_386:673:2830:2048_1920x0_80_0_0_b3142a579832f8c2e014916fd4e1acd0.jpg
ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Правительство Тамбовской области в четверг провело совещание с производителями продуктов питания и ритейлом по вопросу контроля цен на куриные яйца, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Максим Егоров. Во время прямой линии к президенту Владимиру Путину обращались жители из разных городов России с вопросом быстрого роста цен на куриные яйца. Глава региона объяснил, что такая ситуация сложилась из-за роста спроса на фоне того, что производители не увеличивали объемы производства. Президент обозначил еще одну причину - "вовремя не открыли импорт". Путин заверил, что необходимые решения приняты и ситуация "без всякого сомнения будет улучшаться". "Буквально сегодня в правительстве Тамбовской области прошло совещание с производителями продуктов питания и ритейлом по вопросу контроля за розничными ценами на продукты питания - это особенно актуально в преддверии Нового года. А наши производители и птицефабрики должны также внести свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности и стабильности страны", - сообщил Егоров.По словам губернатора, в Тамбовской области цены на яйца "не самые высокие" по сравнению с соседними регионами, однако этот вопрос волнует жителей региона, и они часто его задают.
https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915782679.html
тамбовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915475642_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_74f2bc4db600a2ca1f5eda53de7cbbe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным, владимир путин, тамбовская область, экономика, максим егоров
Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Тамбовская область, Экономика, Максим Егоров
Тамбовские власти провели совещание по вопросу контроля цен на куриные яйца
Правительство Тамбовской области провело совещание по вопросу контроля цен