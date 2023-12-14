https://ria.ru/20231214/yaponiya-1915862179.html
Япония приобрела у России энергоносителей на четыре миллиарда долларов
Япония приобрела у России энергоносителей на четыре миллиарда долларов - РИА Новости, 14.12.2023
Япония приобрела у России энергоносителей на четыре миллиарда долларов
Япония за десять месяцев текущего года приобрела у России углеводородов на 4 миллиарда долларов, при этом почти 80% приходится на газ, следует из анализа РИА... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:20
2023-12-14T17:20
2023-12-14T17:20
экономика
япония
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Япония за десять месяцев текущего года приобрела у России углеводородов на 4 миллиарда долларов, при этом почти 80% приходится на газ, следует из анализа РИА Новости данных японской статслужбы. Президент России Владимир Путин ранее в четверг заявил, что Япония не отказывается и берет российские энергоносители. Согласно данным ведомства, Япония импортировала из России углеводородов на 4,05 миллиарда долларов. При этом год назад страна потратила на покупки энергоносителей почти 9 миллиардов долларов. Основой импорта является газ: его за январь-октябрь было куплено на 3,2 миллиарда долларов против 4,3 миллиарда годом ранее. Далее идет уголь, импорт которого сократился в четыре раза - до 780 миллионов долларов. Наконец, Япония сократила закупки нефти из России до 53 миллионов долларов, при этом еще год назад страна приобрела "черного золота" на 1,4 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20231207/yaponiya-1914256634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, япония, россия
Экономика, Япония, Россия
Япония приобрела у России энергоносителей на четыре миллиарда долларов
Япония за 10 месяцев 2023 года приобрела у России энергоносителей на $4 млрд
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Япония за десять месяцев текущего года приобрела у России углеводородов на 4 миллиарда долларов, при этом почти 80% приходится на газ, следует из анализа РИА Новости данных японской статслужбы.
Президент России Владимир Путин
ранее в четверг заявил, что Япония не отказывается и берет российские энергоносители.
Согласно данным ведомства, Япония импортировала из России углеводородов на 4,05 миллиарда долларов. При этом год назад страна потратила на покупки энергоносителей почти 9 миллиардов долларов.
Основой импорта является газ: его за январь-октябрь было куплено на 3,2 миллиарда долларов против 4,3 миллиарда годом ранее. Далее идет уголь, импорт которого сократился в четыре раза - до 780 миллионов долларов.
Наконец, Япония сократила закупки нефти из России до 53 миллионов долларов, при этом еще год назад страна приобрела "черного золота" на 1,4 миллиарда долларов.
Япония и Россия договорились по квотам на вылов рыбы в 200-мильной зоне