https://ria.ru/20231214/yaponiya-1915862179.html

Япония приобрела у России энергоносителей на четыре миллиарда долларов

Япония приобрела у России энергоносителей на четыре миллиарда долларов - РИА Новости, 14.12.2023

Япония приобрела у России энергоносителей на четыре миллиарда долларов

Япония за десять месяцев текущего года приобрела у России углеводородов на 4 миллиарда долларов, при этом почти 80% приходится на газ, следует из анализа РИА... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:20

2023-12-14T17:20

2023-12-14T17:20

экономика

япония

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Япония за десять месяцев текущего года приобрела у России углеводородов на 4 миллиарда долларов, при этом почти 80% приходится на газ, следует из анализа РИА Новости данных японской статслужбы. Президент России Владимир Путин ранее в четверг заявил, что Япония не отказывается и берет российские энергоносители. Согласно данным ведомства, Япония импортировала из России углеводородов на 4,05 миллиарда долларов. При этом год назад страна потратила на покупки энергоносителей почти 9 миллиардов долларов. Основой импорта является газ: его за январь-октябрь было куплено на 3,2 миллиарда долларов против 4,3 миллиарда годом ранее. Далее идет уголь, импорт которого сократился в четыре раза - до 780 миллионов долларов. Наконец, Япония сократила закупки нефти из России до 53 миллионов долларов, при этом еще год назад страна приобрела "черного золота" на 1,4 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231207/yaponiya-1914256634.html

япония

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, япония, россия