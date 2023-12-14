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Токио не закрывалось от диалога с Москвой, заявил новый японский посол - РИА Новости, 14.12.2023
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17:19 14.12.2023 (обновлено: 17:20 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/yaponiya-1915861334.html
Токио не закрывалось от диалога с Москвой, заявил новый японский посол
Токио не закрывалось от диалога с Москвой, заявил новый японский посол - РИА Новости, 14.12.2023
Токио не закрывалось от диалога с Москвой, заявил новый японский посол
Япония не закрывалась от диалога с Россией, а лишь отреагировала на российские действия в отношении Украины, заявил новый японский посол в Москве Акира Муто в... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:19
2023-12-14T17:20
в мире
россия
япония
украина
фумио кисида
андрей руденко
акира муто
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Япония не закрывалась от диалога с Россией, а лишь отреагировала на российские действия в отношении Украины, заявил новый японский посол в Москве Акира Муто в ходе встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко. "Посол Муто заявил, что меры Японии в отношении России являются реакцией на ситуацию, возникшую в результате агрессии России против Украины, которая является явным нарушением международного права, и в то же время японская сторона не закрывалась от диалога", - сообщили в посольстве Японии. Муто также призвал Россию вывести все войска с территории Украины, добавили в диппредставительстве. Япония поддержала Украину в конфликте, введя санкции против России. В то же время в июне 2023 года премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио будет исходить в отношениях с Россией из своих национальных интересов, и добавил, что, так как страны являются соседями, существуют моменты экономического взаимодействия. Ранее министерство иностранных дел России сообщило, что посол Японии 14 декабря встретился с Руденко, вручив ему копии верительных грамот. Замглавы МИД России в ходе этой встречи заявил, что беспрецедентная деградация в российско-японских отношениях связана с действиями правительства Японии, выразив надежду, что страны вернутся к сотрудничеству на принципах добрососедства и взаимного уважения.
https://ria.ru/20231129/stsenariy-1912520196.html
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в мире, россия, япония, украина, фумио кисида, андрей руденко, акира муто
В мире, Россия, Япония, Украина, Фумио Кисида, Андрей Руденко, Акира Муто
Токио не закрывалось от диалога с Москвой, заявил новый японский посол

Посол Акира Муто: Япония лишь отреагировала на события на Украине

© Фото : Consulate-General of Japan in Los AngelesАкира Муто
Акира Муто - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : Consulate-General of Japan in Los Angeles
Акира Муто. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Япония не закрывалась от диалога с Россией, а лишь отреагировала на российские действия в отношении Украины, заявил новый японский посол в Москве Акира Муто в ходе встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко.
"Посол Муто заявил, что меры Японии в отношении России являются реакцией на ситуацию, возникшую в результате агрессии России против Украины, которая является явным нарушением международного права, и в то же время японская сторона не закрывалась от диалога", - сообщили в посольстве Японии.
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Муто также призвал Россию вывести все войска с территории Украины, добавили в диппредставительстве.
Япония поддержала Украину в конфликте, введя санкции против России. В то же время в июне 2023 года премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио будет исходить в отношениях с Россией из своих национальных интересов, и добавил, что, так как страны являются соседями, существуют моменты экономического взаимодействия.
Ранее министерство иностранных дел России сообщило, что посол Японии 14 декабря встретился с Руденко, вручив ему копии верительных грамот. Замглавы МИД России в ходе этой встречи заявил, что беспрецедентная деградация в российско-японских отношениях связана с действиями правительства Японии, выразив надежду, что страны вернутся к сотрудничеству на принципах добрососедства и взаимного уважения.
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