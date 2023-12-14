https://ria.ru/20231214/yaponiya-1915861334.html

Токио не закрывалось от диалога с Москвой, заявил новый японский посол

Токио не закрывалось от диалога с Москвой, заявил новый японский посол - РИА Новости, 14.12.2023

Токио не закрывалось от диалога с Москвой, заявил новый японский посол

Япония не закрывалась от диалога с Россией, а лишь отреагировала на российские действия в отношении Украины, заявил новый японский посол в Москве Акира Муто в... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:19

2023-12-14T17:19

2023-12-14T17:20

в мире

россия

япония

украина

фумио кисида

андрей руденко

акира муто

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Япония не закрывалась от диалога с Россией, а лишь отреагировала на российские действия в отношении Украины, заявил новый японский посол в Москве Акира Муто в ходе встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко. "Посол Муто заявил, что меры Японии в отношении России являются реакцией на ситуацию, возникшую в результате агрессии России против Украины, которая является явным нарушением международного права, и в то же время японская сторона не закрывалась от диалога", - сообщили в посольстве Японии. Муто также призвал Россию вывести все войска с территории Украины, добавили в диппредставительстве. Япония поддержала Украину в конфликте, введя санкции против России. В то же время в июне 2023 года премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио будет исходить в отношениях с Россией из своих национальных интересов, и добавил, что, так как страны являются соседями, существуют моменты экономического взаимодействия. Ранее министерство иностранных дел России сообщило, что посол Японии 14 декабря встретился с Руденко, вручив ему копии верительных грамот. Замглавы МИД России в ходе этой встречи заявил, что беспрецедентная деградация в российско-японских отношениях связана с действиями правительства Японии, выразив надежду, что страны вернутся к сотрудничеству на принципах добрососедства и взаимного уважения.

https://ria.ru/20231129/stsenariy-1912520196.html

https://ria.ru/20231207/yaponiya-1914256634.html

россия

япония

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, япония, украина, фумио кисида, андрей руденко, акира муто