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Два члена руководства правящей партии Японии подали в отставку - РИА Новости, 14.12.2023
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08:21 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/yaponiya-1915679402.html
Два члена руководства правящей партии Японии подали в отставку
Два члена руководства правящей партии Японии подали в отставку - РИА Новости, 14.12.2023
Два члена руководства правящей партии Японии подали в отставку
Глава политсовета Либерально-демократической партии Японии и экс-министр экономики Коити Хагиуда, председатель комитета по взаимодействию с парламентом и... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T08:21
2023-12-14T08:21
в мире
япония
сша
россия
хирокадзу мацуно
синдзо абэ
ясутоси нисимура
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ТОКИО, 14 дек – РИА Новости. Глава политсовета Либерально-демократической партии Японии и экс-министр экономики Коити Хагиуда, председатель комитета по взаимодействию с парламентом и генеральный секретарь фракции экс-премьер-министра Синдзо Абэ Цуёси Такаги в четверг подали в отставку в связи со скандалом вокруг системы "откатов", существовавшей в партии, сообщил телеканал NHK. Утром в четверг в отставку ушли четыре члена правительства Фумио Кисиды из-за скандала с откатами в партии: генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, министр общенациональных дел и коммуникаций Дзюндзи Судзуки и министр сельского лесного и рыбного хозяйства Итиро Миясита. Кроме них, в отставку подали и шесть заместителей министров. В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители японского бизнеса. Для того чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы. Однако выяснилось, что в самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ неуказанными за 5 лет оказались суммы более чем в 500 миллионов иен, это как минимум около 3 миллионов долларов. Дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную норму, ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали такие "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует тысяч долларов США. В центре скандала о получении "откатов" из партийных средств оказался генеральный секретарь правительства, "правая рука" Кисиды Хирокадзу Мацуно. Мацуно, как и министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, а также члены руководства партии подозреваются в получении более 10 миллионов иен (около 69,4 тысяч долларов) за последние 5 лет в виде "откатов" от партийных средств. Помимо Мацуно и министра экономики Нисимуры в скандале оказались замешаны представители высшего руководства партии - глава политсовета ЛДП и экс-министр экономики Коити Хагиуда, генеральный секретарь ЛДП в палате советников и экс-министр экономики, отвечавший при Синдзо Абэ и за экономические связи с Россией, Хиросигэ Сэко, председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-министр по делам Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото.
https://ria.ru/20231214/otstavka-1915671244.html
https://ria.ru/20231214/otstavka-1915674150.html
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в мире, япония, сша, россия, хирокадзу мацуно, синдзо абэ, ясутоси нисимура
В мире, Япония, США, Россия, Хирокадзу Мацуно, Синдзо Абэ, Ясутоси Нисимура
Два члена руководства правящей партии Японии подали в отставку

Два члена руководства правящей партии Японии подали в отставку из-за скандала

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 дек – РИА Новости. Глава политсовета Либерально-демократической партии Японии и экс-министр экономики Коити Хагиуда, председатель комитета по взаимодействию с парламентом и генеральный секретарь фракции экс-премьер-министра Синдзо Абэ Цуёси Такаги в четверг подали в отставку в связи со скандалом вокруг системы "откатов", существовавшей в партии, сообщил телеканал NHK.
Утром в четверг в отставку ушли четыре члена правительства Фумио Кисиды из-за скандала с откатами в партии: генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, министр общенациональных дел и коммуникаций Дзюндзи Судзуки и министр сельского лесного и рыбного хозяйства Итиро Миясита. Кроме них, в отставку подали и шесть заместителей министров.
Здание парламента Японии в Токио - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Три министра в правительстве Японии ушли в отставку из-за скандала
Вчера, 04:23
В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители японского бизнеса. Для того чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы.
Однако выяснилось, что в самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ неуказанными за 5 лет оказались суммы более чем в 500 миллионов иен, это как минимум около 3 миллионов долларов. Дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную норму, ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали такие "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует тысяч долларов США.
В центре скандала о получении "откатов" из партийных средств оказался генеральный секретарь правительства, "правая рука" Кисиды Хирокадзу Мацуно. Мацуно, как и министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, а также члены руководства партии подозреваются в получении более 10 миллионов иен (около 69,4 тысяч долларов) за последние 5 лет в виде "откатов" от партийных средств. Помимо Мацуно и министра экономики Нисимуры в скандале оказались замешаны представители высшего руководства партии - глава политсовета ЛДП и экс-министр экономики Коити Хагиуда, генеральный секретарь ЛДП в палате советников и экс-министр экономики, отвечавший при Синдзо Абэ и за экономические связи с Россией, Хиросигэ Сэко, председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-министр по делам Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото.
Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно
Генсекретарь правительства Японии объявил о своей отставке
Вчера, 05:48
 
В миреЯпонияСШАРоссияХирокадзу МацуноСиндзо АбэЯсутоси Нисимура
 
 
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