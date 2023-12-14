https://ria.ru/20231214/yaponiya-1915679402.html

Два члена руководства правящей партии Японии подали в отставку

Два члена руководства правящей партии Японии подали в отставку - РИА Новости, 14.12.2023

Два члена руководства правящей партии Японии подали в отставку

Глава политсовета Либерально-демократической партии Японии и экс-министр экономики Коити Хагиуда, председатель комитета по взаимодействию с парламентом и... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T08:21

2023-12-14T08:21

2023-12-14T08:21

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япония

сша

россия

хирокадзу мацуно

синдзо абэ

ясутоси нисимура

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ТОКИО, 14 дек – РИА Новости. Глава политсовета Либерально-демократической партии Японии и экс-министр экономики Коити Хагиуда, председатель комитета по взаимодействию с парламентом и генеральный секретарь фракции экс-премьер-министра Синдзо Абэ Цуёси Такаги в четверг подали в отставку в связи со скандалом вокруг системы "откатов", существовавшей в партии, сообщил телеканал NHK. Утром в четверг в отставку ушли четыре члена правительства Фумио Кисиды из-за скандала с откатами в партии: генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, министр общенациональных дел и коммуникаций Дзюндзи Судзуки и министр сельского лесного и рыбного хозяйства Итиро Миясита. Кроме них, в отставку подали и шесть заместителей министров. В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители японского бизнеса. Для того чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы. Однако выяснилось, что в самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ неуказанными за 5 лет оказались суммы более чем в 500 миллионов иен, это как минимум около 3 миллионов долларов. Дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную норму, ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали такие "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует тысяч долларов США. В центре скандала о получении "откатов" из партийных средств оказался генеральный секретарь правительства, "правая рука" Кисиды Хирокадзу Мацуно. Мацуно, как и министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, а также члены руководства партии подозреваются в получении более 10 миллионов иен (около 69,4 тысяч долларов) за последние 5 лет в виде "откатов" от партийных средств. Помимо Мацуно и министра экономики Нисимуры в скандале оказались замешаны представители высшего руководства партии - глава политсовета ЛДП и экс-министр экономики Коити Хагиуда, генеральный секретарь ЛДП в палате советников и экс-министр экономики, отвечавший при Синдзо Абэ и за экономические связи с Россией, Хиросигэ Сэко, председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-министр по делам Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото.

https://ria.ru/20231214/otstavka-1915671244.html

https://ria.ru/20231214/otstavka-1915674150.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, сша, россия, хирокадзу мацуно, синдзо абэ, ясутоси нисимура