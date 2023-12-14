Два члена руководства правящей партии Японии подали в отставку
Два члена руководства правящей партии Японии подали в отставку из-за скандала
© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
ТОКИО, 14 дек – РИА Новости. Глава политсовета Либерально-демократической партии Японии и экс-министр экономики Коити Хагиуда, председатель комитета по взаимодействию с парламентом и генеральный секретарь фракции экс-премьер-министра Синдзо Абэ Цуёси Такаги в четверг подали в отставку в связи со скандалом вокруг системы "откатов", существовавшей в партии, сообщил телеканал NHK.
Утром в четверг в отставку ушли четыре члена правительства Фумио Кисиды из-за скандала с откатами в партии: генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, министр общенациональных дел и коммуникаций Дзюндзи Судзуки и министр сельского лесного и рыбного хозяйства Итиро Миясита. Кроме них, в отставку подали и шесть заместителей министров.
В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители японского бизнеса. Для того чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы.
Однако выяснилось, что в самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ неуказанными за 5 лет оказались суммы более чем в 500 миллионов иен, это как минимум около 3 миллионов долларов. Дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную норму, ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали такие "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует тысяч долларов США.
В центре скандала о получении "откатов" из партийных средств оказался генеральный секретарь правительства, "правая рука" Кисиды Хирокадзу Мацуно. Мацуно, как и министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, а также члены руководства партии подозреваются в получении более 10 миллионов иен (около 69,4 тысяч долларов) за последние 5 лет в виде "откатов" от партийных средств. Помимо Мацуно и министра экономики Нисимуры в скандале оказались замешаны представители высшего руководства партии - глава политсовета ЛДП и экс-министр экономики Коити Хагиуда, генеральный секретарь ЛДП в палате советников и экс-министр экономики, отвечавший при Синдзо Абэ и за экономические связи с Россией, Хиросигэ Сэко, председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-министр по делам Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото.