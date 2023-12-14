https://ria.ru/20231214/vzryvy-1915858083.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области - РИА Новости, 14.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области

Взрывы прогремели в Житомирской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:06

2023-12-14T17:06

2023-12-14T17:06

специальная военная операция на украине

в мире

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житомирская область

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Житомирской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога на всей территории страны объявлена уже третий раз за день. "Сообщают о взрывах в Житомирской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве, а также в городе Староконстантинове Хмельницкой области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231214/demilitarizatsiya-1915852128.html

украина

житомирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, житомирская область