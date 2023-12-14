Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области
"Страна.ua": в Житомирской области прогремели взрывы
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Житомирской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога на всей территории страны объявлена уже третий раз за день.
"Сообщают о взрывах в Житомирской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве, а также в городе Староконстантинове Хмельницкой области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.