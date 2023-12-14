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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и нескольких областях страны - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 14.12.2023 (обновлено: 17:54 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/vzryvy-1915850577.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и нескольких областях страны
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и нескольких областях страны - РИА Новости, 14.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и нескольких областях страны
В Киеве и нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:48
2023-12-14T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Киеве и нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ."Киев, взрывы. Оставайтесь в укрытиях", — говорится в Telegram-канале "Зеркало недели".Несколько минут спустя издание Klymenko.Time сообщило о повторных взрывах в украинской столице, а также в Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен военный аэродром."Страна.ua" пишет о взрывах в Житомирской области.Воздушную тревогу на Украине сегодня объявляли три раза, в том числе на всей территории страны.Россия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска не бьют по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.
https://ria.ru/20231214/zagrazhdeniya-1915802759.html
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и нескольких областях страны

В Киеве прогремели взрывы, по всей Украине объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Киеве и нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ.
"Киев, взрывы. Оставайтесь в укрытиях", — говорится в Telegram-канале "Зеркало недели".
Несколько минут спустя издание Klymenko.Time сообщило о повторных взрывах в украинской столице, а также в Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен военный аэродром.
"Страна.ua" пишет о взрывах в Житомирской области.
Воздушную тревогу на Украине сегодня объявляли три раза, в том числе на всей территории страны.
Россия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска не бьют по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраина
 
 
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