https://ria.ru/20231214/vzryvy-1915850577.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и нескольких областях страны

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и нескольких областях страны - РИА Новости, 14.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и нескольких областях страны

В Киеве и нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:48

2023-12-14T16:48

2023-12-14T17:54

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Киеве и нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ."Киев, взрывы. Оставайтесь в укрытиях", — говорится в Telegram-канале "Зеркало недели".Несколько минут спустя издание Klymenko.Time сообщило о повторных взрывах в украинской столице, а также в Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен военный аэродром."Страна.ua" пишет о взрывах в Житомирской области.Воздушную тревогу на Украине сегодня объявляли три раза, в том числе на всей территории страны.Россия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска не бьют по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

https://ria.ru/20231214/zagrazhdeniya-1915802759.html

киев

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в мире, киев, украина