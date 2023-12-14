https://ria.ru/20231214/vzryvy-1915820880.html
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 14.12.2023
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, в котором расположен военный аэродром, сообщает украинское издание "Клименко.Тайм". РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:40
2023-12-14T15:40
2023-12-14T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, в котором расположен военный аэродром, сообщает украинское издание "Клименко.Тайм". "Сообщают о взрывах в Староконстантинове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории страны на данный момент объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231214/zagrazhdeniya-1915802759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
"Клименко.Тайм": в Староконстантинове в Хмельницкой области прогремели взрывы