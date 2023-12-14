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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 14.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Взрывы слышны в Одесской области, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T02:58
2023-12-14T02:58
2023-12-14T02:58
специальная военная операция на украине
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одесская область
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Одесской области, сообщает украинский телеканал ТСН. "В Одесской области раздались взрывы", - говорится в сообщении ТВ в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Одесской области продолжает звучать с 19.29 (20.29 мск.) среды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, одесская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
ТСН: в Одесской области прогремели взрывы