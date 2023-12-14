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СМИ: в Уэльсе в промзоне Трефорест прогремел взрыв - РИА Новости, 14.12.2023
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02:09 14.12.2023
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СМИ: в Уэльсе в промзоне Трефорест прогремел взрыв
СМИ: в Уэльсе в промзоне Трефорест прогремел взрыв - РИА Новости, 14.12.2023
СМИ: в Уэльсе в промзоне Трефорест прогремел взрыв
Взрыв прогремел в промышленной зоне в британском Уэльсе, после чего начался крупный пожар, пожарные службы и "скорая" работают на месте возгорания, сообщает... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T02:09
2023-12-14T02:09
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в промышленной зоне в британском Уэльсе, после чего начался крупный пожар, пожарные службы и "скорая" работают на месте возгорания, сообщает местный портал Wales Online. "Полиция, пожарные и скорая помощь присутствуют на месте крупного происшествия, произошедшего после взрыва на промышленном объекте. Пожар вспыхнул в промышленной зоне Трефорест, (в графстве) Ронда Кинон Таф, ранним вечером в среду, 13 декабря", - говорится на сайте портала. По его информации, на месте замечены по меньшей мере 11 пожарных машин, представитель "скорой" подтвердил, что были задействованы десять карет скорой помощи. Местная полиция просит не приближаться к месту возгорания, а также не запускать дроны в этом районе. Дороги рядом перекрыты.
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в мире, уэльс, великобритания
В мире, Уэльс, Великобритания
СМИ: в Уэльсе в промзоне Трефорест прогремел взрыв

Wales Online: взрыв прогремел в промзоне Трефорест в Уэльсе, начался пожар

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкБританская полиция
Британская полиция - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Британская полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в промышленной зоне в британском Уэльсе, после чего начался крупный пожар, пожарные службы и "скорая" работают на месте возгорания, сообщает местный портал Wales Online.
"Полиция, пожарные и скорая помощь присутствуют на месте крупного происшествия, произошедшего после взрыва на промышленном объекте. Пожар вспыхнул в промышленной зоне Трефорест, (в графстве) Ронда Кинон Таф, ранним вечером в среду, 13 декабря", - говорится на сайте портала.
По его информации, на месте замечены по меньшей мере 11 пожарных машин, представитель "скорой" подтвердил, что были задействованы десять карет скорой помощи.
Местная полиция просит не приближаться к месту возгорания, а также не запускать дроны в этом районе. Дороги рядом перекрыты.
Момент взрыва дома, который произошел в штате Вирджиния в США. 5 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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