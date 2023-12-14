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Подмосковье участвует в выставке промыслов "Ладья. Зимняя сказка-2023" - РИА Новости, 14.12.2023
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Новости Подмосковья
 
14:55 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/vystavk-1915804146.html
Подмосковье участвует в выставке промыслов "Ладья. Зимняя сказка-2023"
Подмосковье участвует в выставке промыслов "Ладья. Зимняя сказка-2023" - РИА Новости, 14.12.2023
Подмосковье участвует в выставке промыслов "Ладья. Зимняя сказка-2023"
Московская область принимает участие в выставке народных художественных промыслов (НХП) "Ладья. Зимняя сказка-2023" в Москве, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:55
2023-12-14T14:55
новости подмосковья
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москва
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Московская область принимает участие в выставке народных художественных промыслов (НХП) "Ладья. Зимняя сказка-2023" в Москве, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Выставка проходит с 13 по 17 декабря и является крупнейшей в стране по данной тематике. По информации пресс-службы, Подмосковье предоставило возможность всем производителям НХП принять участие на консолидированном стенде региона, площадь которого в 2023 году достигает 350 квадратных метров. На стенде региона представлены: фабрика декоративной росписи "Жостово", фабрика лаковой миниатюры "Федоскино", Дулевский фарфоровый завод, Богородская фабрика художественной резьбы по дереву, Хотьковская фабрика резных художественных изделий, "Елочка", Гжельский фарфоровый завод, Павловопосадская платочная мануфактура, "Звезда Гжели", "Галактика и компания", "Промыслы Вербилок", "Металлоподнос" (Жостово), Абрамцево-кудринская резьба по дереву (Хотьково), "Художественные изделия и игрушки", Гжельский государственный университет, а также гастрономические бренды Коломенская пастила и пряничная арт-станция "Десять зайцев". "Ладья" является единственным выставочным проектом РФ, который представляет весь спектр народного искусства в стране. Каждый год выставка признается социально значимой и пользуется огромной популярностью у москвичей и гостей столицы.
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московская область (подмосковье), хотьково, москва
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Хотьково, Москва

Подмосковье участвует в выставке промыслов "Ладья. Зимняя сказка-2023"

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиПодмосковье участвует в выставке промыслов "Ладья. Зимняя сказка-2023"
Подмосковье участвует в выставке промыслов Ладья. Зимняя сказка-2023 - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Подмосковье участвует в выставке промыслов "Ладья. Зимняя сказка-2023"
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Московская область принимает участие в выставке народных художественных промыслов (НХП) "Ладья. Зимняя сказка-2023" в Москве, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Выставка проходит с 13 по 17 декабря и является крупнейшей в стране по данной тематике.
По информации пресс-службы, Подмосковье предоставило возможность всем производителям НХП принять участие на консолидированном стенде региона, площадь которого в 2023 году достигает 350 квадратных метров.
На стенде региона представлены: фабрика декоративной росписи "Жостово", фабрика лаковой миниатюры "Федоскино", Дулевский фарфоровый завод, Богородская фабрика художественной резьбы по дереву, Хотьковская фабрика резных художественных изделий, "Елочка", Гжельский фарфоровый завод, Павловопосадская платочная мануфактура, "Звезда Гжели", "Галактика и компания", "Промыслы Вербилок", "Металлоподнос" (Жостово), Абрамцево-кудринская резьба по дереву (Хотьково), "Художественные изделия и игрушки", Гжельский государственный университет, а также гастрономические бренды Коломенская пастила и пряничная арт-станция "Десять зайцев".
"Ладья" является единственным выставочным проектом РФ, который представляет весь спектр народного искусства в стране. Каждый год выставка признается социально значимой и пользуется огромной популярностью у москвичей и гостей столицы.
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