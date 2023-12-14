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Выплаты приемным семьям в Кировской области увеличат в несколько раз - РИА Новости, 14.12.2023
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Кировская область
Кировская область
 
18:05 14.12.2023
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Выплаты приемным семьям в Кировской области увеличат в несколько раз
Выплаты приемным семьям в Кировской области увеличат в несколько раз - РИА Новости, 14.12.2023
Выплаты приемным семьям в Кировской области увеличат в несколько раз
Выплаты приемным семьям и пособия для приемных родителей в Кировской области увеличат в несколько раз, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:05
2023-12-14T18:05
кировская область
кировская область
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек— РИА Новости. Выплаты приемным семьям и пособия для приемных родителей в Кировской области увеличат в несколько раз, сообщает пресс-служба правительства региона. Законопроект, предусматривающий дополнительную социальную поддержку приемным родителям, одобрили на заседании законодательного собрания региона. Инициатива была внесена губернатором Кировской области Александром Соколовым и направлена на активизацию передачи детей-сирот в приемные семьи. "Законопроект предусматривает увеличение размера единовременного пособия при усыновлении детей-сирот с 50 до 100 тысяч рублей с 1 января 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас в Кировской области насчитывается 2824 ребенка-сироты, в организациях для детей-сирот находятся 454 ребенка, которым требуется семья. Из них 356 воспитанников — это дети, которыми кандидаты в замещающие родители практически не интересуются. Сложнее всего устроить в семью детей с особенностями развития и детей-инвалидов, а также детей старше 10 лет. "Законопроектом предложено установить дополнительно к существующему ежемесячному вознаграждению (это 5391 рубль родителю с одним приемным ребенком) ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч рублей за каждого ребенка для приемных родителей, принявших на воспитание с 1 января 2024 года ребенка из числа детей-сирот с ограниченными возможностями, хроническими заболеваниями или ребенка-инвалида в возрасте от 0 до 9 лет, а также из числа детей-сирот в возрасте от 10 до 18 лет (в результате выплата увеличится до 20 391 рубля)", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, предложено установить дополнительно к существующему ежемесячному вознаграждению (5391 рубль родителю с одним приемным ребенком) ежемесячные выплаты в размере 30 тысяч рублей за каждого ребенка из числа детей-сирот с ограниченными возможностями, хроническими заболеваниями или ребенка-инвалида в возрасте от 10 до 18 лет (в результате выплата увеличится до 35 391 рубля). Как отметила заместитель председателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова, в Кировской области нет проблемы усыновления детей начальной школы, более того, много желающих стать приемной семьей для малышей. "Но что касается передачи в семью детей с ограниченными возможностями здоровья, детей старше 10 лет, то здесь речь идет о совсем других душевных, физических и материальных затратах для семьи. Мы обсудили данную проблему с семьями, которые уже воспитывают приемных детей старшего возраста, проанализировали опыт других регионов, в результате чего было предложено ввести выплаты таким семьям", - цитирует пресс-служба слова Шумайловой. По ее словам, власти региона также готовы начать программу по индивидуальной работе с приемными родителями, чтобы дети с особенностями развития не оставались в детских домах.
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кировская область, александр соколов
Кировская область, Кировская область, Александр Соколов

Выплаты приемным семьям в Кировской области увеличат в несколько раз

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек— РИА Новости. Выплаты приемным семьям и пособия для приемных родителей в Кировской области увеличат в несколько раз, сообщает пресс-служба правительства региона.
Законопроект, предусматривающий дополнительную социальную поддержку приемным родителям, одобрили на заседании законодательного собрания региона. Инициатива была внесена губернатором Кировской области Александром Соколовым и направлена на активизацию передачи детей-сирот в приемные семьи.
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"Законопроект предусматривает увеличение размера единовременного пособия при усыновлении детей-сирот с 50 до 100 тысяч рублей с 1 января 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас в Кировской области насчитывается 2824 ребенка-сироты, в организациях для детей-сирот находятся 454 ребенка, которым требуется семья. Из них 356 воспитанников — это дети, которыми кандидаты в замещающие родители практически не интересуются. Сложнее всего устроить в семью детей с особенностями развития и детей-инвалидов, а также детей старше 10 лет.
"Законопроектом предложено установить дополнительно к существующему ежемесячному вознаграждению (это 5391 рубль родителю с одним приемным ребенком) ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч рублей за каждого ребенка для приемных родителей, принявших на воспитание с 1 января 2024 года ребенка из числа детей-сирот с ограниченными возможностями, хроническими заболеваниями или ребенка-инвалида в возрасте от 0 до 9 лет, а также из числа детей-сирот в возрасте от 10 до 18 лет (в результате выплата увеличится до 20 391 рубля)", - подчеркивается в сообщении.
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Кроме того, предложено установить дополнительно к существующему ежемесячному вознаграждению (5391 рубль родителю с одним приемным ребенком) ежемесячные выплаты в размере 30 тысяч рублей за каждого ребенка из числа детей-сирот с ограниченными возможностями, хроническими заболеваниями или ребенка-инвалида в возрасте от 10 до 18 лет (в результате выплата увеличится до 35 391 рубля).
Как отметила заместитель председателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова, в Кировской области нет проблемы усыновления детей начальной школы, более того, много желающих стать приемной семьей для малышей. "Но что касается передачи в семью детей с ограниченными возможностями здоровья, детей старше 10 лет, то здесь речь идет о совсем других душевных, физических и материальных затратах для семьи. Мы обсудили данную проблему с семьями, которые уже воспитывают приемных детей старшего возраста, проанализировали опыт других регионов, в результате чего было предложено ввести выплаты таким семьям", - цитирует пресс-служба слова Шумайловой.
По ее словам, власти региона также готовы начать программу по индивидуальной работе с приемными родителями, чтобы дети с особенностями развития не оставались в детских домах.
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Кировская областьКировская областьАлександр Соколов
 
 
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