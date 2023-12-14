Сальдо заявил о росте недовольства Зеленским в ВСУ
Сальдо: военные ВСУ, сдающиеся в плен у Крынок, недовольны планами Зеленского
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. В украинских войсках нарастает недовольство планами Владимира Зеленского воевать до последнего украинца, об этом свидетельствуют показания сдавшихся в плен бойцов ВСУ в районе Крынок на левом берегу Днепра, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин в рамках большой ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что украинские военные попали в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области в огневой мешок. По его словам, сторона противника бросает в Крынки личный состав исключительно по политическим соображениям.
"От себя хочу добавить, что в украинских вооружённых формированиях нарастает недовольство планами Зеленского воевать до последнего украинца. Об этом сообщили сдавшиеся в районе Крынок пленные: чтобы остановить Зеленского, возмущённые солдаты готовы повернуть оружие на Киев", - написал Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.