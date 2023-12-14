https://ria.ru/20231214/vsu-1915819134.html

Сальдо заявил о росте недовольства Зеленским в ВСУ

Сальдо заявил о росте недовольства Зеленским в ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023

Сальдо заявил о росте недовольства Зеленским в ВСУ

В украинских войсках нарастает недовольство планами Владимира Зеленского воевать до последнего украинца, об этом свидетельствуют показания сдавшихся в плен... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:36

2023-12-14T15:36

2023-12-14T15:36

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

владимир сальдо

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. В украинских войсках нарастает недовольство планами Владимира Зеленского воевать до последнего украинца, об этом свидетельствуют показания сдавшихся в плен бойцов ВСУ в районе Крынок на левом берегу Днепра, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Президент России Владимир Путин в рамках большой ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что украинские военные попали в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области в огневой мешок. По его словам, сторона противника бросает в Крынки личный состав исключительно по политическим соображениям. "От себя хочу добавить, что в украинских вооружённых формированиях нарастает недовольство планами Зеленского воевать до последнего украинца. Об этом сообщили сдавшиеся в районе Крынок пленные: чтобы остановить Зеленского, возмущённые солдаты готовы повернуть оружие на Киев", - написал Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20231214/krynki-1915746560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , россия, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский