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Сальдо заявил о росте недовольства Зеленским в ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/vsu-1915819134.html
Сальдо заявил о росте недовольства Зеленским в ВСУ
Сальдо заявил о росте недовольства Зеленским в ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023
Сальдо заявил о росте недовольства Зеленским в ВСУ
В украинских войсках нарастает недовольство планами Владимира Зеленского воевать до последнего украинца, об этом свидетельствуют показания сдавшихся в плен... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:36
2023-12-14T15:36
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. В украинских войсках нарастает недовольство планами Владимира Зеленского воевать до последнего украинца, об этом свидетельствуют показания сдавшихся в плен бойцов ВСУ в районе Крынок на левом берегу Днепра, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Президент России Владимир Путин в рамках большой ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что украинские военные попали в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области в огневой мешок. По его словам, сторона противника бросает в Крынки личный состав исключительно по политическим соображениям. "От себя хочу добавить, что в украинских вооружённых формированиях нарастает недовольство планами Зеленского воевать до последнего украинца. Об этом сообщили сдавшиеся в районе Крынок пленные: чтобы остановить Зеленского, возмущённые солдаты готовы повернуть оружие на Киев", - написал Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20231214/krynki-1915746560.html
херсонская область
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безопасность, херсонская область , россия, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Зеленский
Сальдо заявил о росте недовольства Зеленским в ВСУ

Сальдо: военные ВСУ, сдающиеся в плен у Крынок, недовольны планами Зеленского

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. В украинских войсках нарастает недовольство планами Владимира Зеленского воевать до последнего украинца, об этом свидетельствуют показания сдавшихся в плен бойцов ВСУ в районе Крынок на левом берегу Днепра, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин в рамках большой ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что украинские военные попали в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области в огневой мешок. По его словам, сторона противника бросает в Крынки личный состав исключительно по политическим соображениям.
"От себя хочу добавить, что в украинских вооружённых формированиях нарастает недовольство планами Зеленского воевать до последнего украинца. Об этом сообщили сдавшиеся в районе Крынок пленные: чтобы остановить Зеленского, возмущённые солдаты готовы повернуть оружие на Киев", - написал Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин рассказал о ситуации в Крынках на левом берегу Днепра
Вчера, 12:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьРоссияВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Зеленский
 
 
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