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В Раде заявили, что из миллиона солдат ВСУ воюют только 300 тысяч
В Раде заявили, что из миллиона солдат ВСУ воюют только 300 тысяч - РИА Новости, 14.12.2023
В Раде заявили, что из миллиона солдат ВСУ воюют только 300 тысяч
Зампредседателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что из общей численности ВСУ РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:36
2023-12-14T13:36
2023-12-14T13:37
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Зампредседателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что из общей численности ВСУ почти в 1 миллион человек непосредственно в боевых действиях участвуют только 300 тысяч военнослужащих. "Кто-то может мне назвать объективную причину, почему в силах обороны сейчас где-то миллион, а воюют около 300 тысяч? Что делают остальные 700 тысяч?" - написала Безуглая на своей странице в социальной сети. В своей публикации Безуглая также задалась вопросом об экономической целесообразности содержания такого большого количества тыловых военнослужащих и возмутилась отказом от проведения демобилизации в ВСУ с учетом такого большого резерва военных. Ранее в декабре Владимир Зеленский заявил, что численность украинских сухопутных войск составляет около 600 тысяч человек. При этом месяцем ранее украинский полковник, бывший руководитель пресс-службы генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявлял, что в украинских войсках служат 1,3 миллиона человек. В мае прошлого года тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в планы Киева входит мобилизация 1 миллиона человек.
https://ria.ru/20231213/vsu-1915553600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Раде заявили, что из миллиона солдат ВСУ воюют только 300 тысяч
Депутат Рады Безуглая: из миллиона солдат ВСУ воюют только 300 тысяч