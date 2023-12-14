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Матушкин открыл X Региональные рождественские парламентские встречи - РИА Новости, 14.12.2023
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Тамбовская область
 
12:28 14.12.2023 (обновлено: 14:10 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/vstrechi-1915737885.html
Матушкин открыл X Региональные рождественские парламентские встречи
Матушкин открыл X Региональные рождественские парламентские встречи - РИА Новости, 14.12.2023
Матушкин открыл X Региональные рождественские парламентские встречи
Председатель Тамбовской областной Думы, сопредседатель Парламентских встреч Евгений Матушкин открыл X Региональные рождественские парламентские встречи, которые РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:28
2023-12-14T14:10
тамбовская область
старый оскол
белгородская область
тамбовская областная дума
русская православная церковь
евгений матушкин глава тамбовской облдумы
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы, сопредседатель Парламентских встреч Евгений Матушкин открыл X Региональные рождественские парламентские встречи, которые состоялись в рамках региональных XXVIII Питиримовских духовно-образовательных чтений "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего", сообщает пресс-служба регионального парламента. Мероприятие прошло на прошлой неделе. В работе Парламентских встреч приняли участие депутаты областной думы во главе с Матушкиным, представители исполнительных органов власти в сфере образования, представители муниципальных округов области, духовенство. Перед началом пленарного заседания Матушкин и глава Тамбовской митрополии, сопредседатель Парламентских встреч митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий познакомились с выставкой. На ней были представлены работы победителей регионального этапа Международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира" и межрегионального конкурса ЦФО "Вифлеемская звезда". Председатель Тамбовской областной Думы обратился с приветственным словом к участникам Парламентских встреч. "Уважаемые присутствующие! Отрадно, что областная дума в десятый раз стала площадкой для проведения Парламентских встреч. Православие и российская культура всегда были едины. Православие является основой и главным источником нашей культуры. Искусство, архитектура, музыка, литература – нет такого вида искусства, на которое ни оказало бы влияние православие. Нет такого аспекта нашей жизни, которое существовало бы отдельно от него. Православие всегда формировало социальные нормы, воздействовало на моральные ценности нашего общества", - подчеркнул Матушкин, его цитирует пресс-служба. Он отметил, что от совместных усилий государства и Русской православной церкви во многом зависит единение общества и укрепление традиционных духовных ценностей. Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий выступил с докладом. Как он отметил, тема форума – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего" - очень многогранна. Завершилось пленарное заседание церемонией награждения. Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий вручил Евгению Матушкину грамоту Всемирного русского народного собора за заслуги на поприще ревностного служения во благо Отечества. Также чествовали победителей различных конкурсов. Абсолютным победителем конкурса "Вифлеемская звезда" стала руководитель дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации "Православный детский сад "Введенский" Елена Гаврилова из города Старый Оскол Белгородской области. Матушкин и митрополит вручили победительнице переходящий приз – символ конкурса - "Вифлеемская звезда", диплом и сертификат на памятный подарок.
https://ria.ru/20231129/matushkin-1912722479.html
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старый оскол, белгородская область, тамбовская областная дума, русская православная церковь, евгений матушкин глава тамбовской облдумы
Тамбовская область, Старый Оскол, Белгородская область, Тамбовская областная Дума, Русская православная церковь, Евгений Матушкин глава Тамбовской облдумы

Матушкин открыл X Региональные рождественские парламентские встречи

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думыОткрытие X Региональных рождественских парламентских встреч в Тамбовской области
Открытие X Региональных рождественских парламентских встреч в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы, сопредседатель Парламентских встреч Евгений Матушкин открыл X Региональные рождественские парламентские встречи, которые состоялись в рамках региональных XXVIII Питиримовских духовно-образовательных чтений "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Мероприятие прошло на прошлой неделе. В работе Парламентских встреч приняли участие депутаты областной думы во главе с Матушкиным, представители исполнительных органов власти в сфере образования, представители муниципальных округов области, духовенство.
Перед началом пленарного заседания Матушкин и глава Тамбовской митрополии, сопредседатель Парламентских встреч митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий познакомились с выставкой. На ней были представлены работы победителей регионального этапа Международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира" и межрегионального конкурса ЦФО "Вифлеемская звезда".
Председатель Тамбовской областной Думы обратился с приветственным словом к участникам Парламентских встреч.
«
"Уважаемые присутствующие! Отрадно, что областная дума в десятый раз стала площадкой для проведения Парламентских встреч. Православие и российская культура всегда были едины. Православие является основой и главным источником нашей культуры. Искусство, архитектура, музыка, литература – нет такого вида искусства, на которое ни оказало бы влияние православие. Нет такого аспекта нашей жизни, которое существовало бы отдельно от него. Православие всегда формировало социальные нормы, воздействовало на моральные ценности нашего общества", - подчеркнул Матушкин, его цитирует пресс-служба.
Он отметил, что от совместных усилий государства и Русской православной церкви во многом зависит единение общества и укрепление традиционных духовных ценностей.
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин на XXV Всемирном русском народном соборе - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий выступил с докладом. Как он отметил, тема форума – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего" - очень многогранна.
Завершилось пленарное заседание церемонией награждения. Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий вручил Евгению Матушкину грамоту Всемирного русского народного собора за заслуги на поприще ревностного служения во благо Отечества.
Также чествовали победителей различных конкурсов. Абсолютным победителем конкурса "Вифлеемская звезда" стала руководитель дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации "Православный детский сад "Введенский" Елена Гаврилова из города Старый Оскол Белгородской области. Матушкин и митрополит вручили победительнице переходящий приз – символ конкурса - "Вифлеемская звезда", диплом и сертификат на памятный подарок.
 
Тамбовская областьСтарый ОсколБелгородская областьТамбовская областная ДумаРусская православная церковьЕвгений Матушкин глава Тамбовской облдумы
 
 
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