https://ria.ru/20231214/vozmozhnosti-1915725575.html

Путин заявил, что силовые возможности России растут

Путин заявил, что силовые возможности России растут - РИА Новости, 14.12.2023

Путин заявил, что силовые возможности России растут

Силовые возможности РФ растут, это тоже один из залогов прочности страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:15

2023-12-14T12:15

2023-12-14T13:02

россия

итоги года с владимиром путиным

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Силовые возможности РФ растут, это тоже один из залогов прочности страны, заявил президент России Владимир Путин.Подводя итоги года, на вопрос, какой у российской экономики запас прочности, Путин ответил, что достаточной, чтобы не просто "уверенно себя чувствовать, но и идти вперед"."Этот запас прочности, мы же тоже много раз об этом говорили, но повторю, обеспечен несколькими составляющими. Первое и это самое главное - это высокая консолидация российского общества, второе - это устойчивость финансово-экономической системы страны, как оказалось, и это было удивлением для наших так называемых "партнеров", но и, по-честному, для многих из нас, что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике. Но и третье, безусловно, возрастание возможностей нашей силовой составляющей - армии и органов безопасности", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915724374.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, итоги года с владимиром путиным