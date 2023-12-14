https://ria.ru/20231214/vozmozhnosti-1915725575.html
Путин заявил, что силовые возможности России растут
Путин заявил, что силовые возможности России растут - РИА Новости, 14.12.2023
Путин заявил, что силовые возможности России растут
Силовые возможности РФ растут, это тоже один из залогов прочности страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:15
2023-12-14T12:15
2023-12-14T13:02
россия
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Силовые возможности РФ растут, это тоже один из залогов прочности страны, заявил президент России Владимир Путин.Подводя итоги года, на вопрос, какой у российской экономики запас прочности, Путин ответил, что достаточной, чтобы не просто "уверенно себя чувствовать, но и идти вперед"."Этот запас прочности, мы же тоже много раз об этом говорили, но повторю, обеспечен несколькими составляющими. Первое и это самое главное - это высокая консолидация российского общества, второе - это устойчивость финансово-экономической системы страны, как оказалось, и это было удивлением для наших так называемых "партнеров", но и, по-честному, для многих из нас, что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике. Но и третье, безусловно, возрастание возможностей нашей силовой составляющей - армии и органов безопасности", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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россия, итоги года с владимиром путиным
Россия, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин заявил, что силовые возможности России растут
Путин назвал силовые возможности одним из залогов прочности России
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Силовые возможности РФ растут, это тоже один из залогов прочности страны, заявил президент России Владимир Путин.
Подводя итоги года, на вопрос, какой у российской экономики запас прочности, Путин ответил, что достаточной, чтобы не просто "уверенно себя чувствовать, но и идти вперед".
"Этот запас прочности, мы же тоже много раз об этом говорили, но повторю, обеспечен несколькими составляющими. Первое и это самое главное - это высокая консолидация российского общества, второе - это устойчивость финансово-экономической системы страны, как оказалось, и это было удивлением для наших так называемых "партнеров", но и, по-честному, для многих из нас, что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике. Но и третье, безусловно, возрастание возможностей нашей силовой составляющей - армии и органов безопасности", - сказал Путин.
Путин назвал укрепление суверенитета России главной задачей