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Путин прокомментировал передачу аэропорта Воркуты в госсобственность
Путин прокомментировал передачу аэропорта Воркуты в госсобственность - РИА Новости, 14.12.2023
Путин прокомментировал передачу аэропорта Воркуты в госсобственность
Аэропортовый комплекс Воркуты, который передается в федеральную собственность, должен развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:19
2023-12-14T14:19
2023-12-14T14:24
политика
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итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Аэропортовый комплекс Воркуты, который передается в федеральную собственность, должен развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией. "Только, чтобы он развивался. Потому что это бывает, когда мы передаем в регионы, а потом все это зависает. И регион потом приходит и просит федеральных денег для развития", - ответил Путин на благодарность за передачу в федеральную собственность аэропортового комплекса Воркуты. Путин отметил, что глава Республики Коми Владимир Уйба - активный человек, у которого большие связи. "Он же работал в федеральных органах власти. Он может здесь функционировать должным образом", - добавил президент РФ.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, воркута, россия, республика коми, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
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Путин прокомментировал передачу аэропорта Воркуты в госсобственность
Путин: главное, чтобы аэропорт Воркуты в федеральной собственности развивался