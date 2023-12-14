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Путин прокомментировал передачу аэропорта Воркуты в госсобственность - РИА Новости, 14.12.2023
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14:19 14.12.2023 (обновлено: 14:24 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/vorkuta-1915788918.html
Путин прокомментировал передачу аэропорта Воркуты в госсобственность
Путин прокомментировал передачу аэропорта Воркуты в госсобственность - РИА Новости, 14.12.2023
Путин прокомментировал передачу аэропорта Воркуты в госсобственность
Аэропортовый комплекс Воркуты, который передается в федеральную собственность, должен развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:19
2023-12-14T14:24
политика
воркута
россия
республика коми
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Аэропортовый комплекс Воркуты, который передается в федеральную собственность, должен развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией. "Только, чтобы он развивался. Потому что это бывает, когда мы передаем в регионы, а потом все это зависает. И регион потом приходит и просит федеральных денег для развития", - ответил Путин на благодарность за передачу в федеральную собственность аэропортового комплекса Воркуты. Путин отметил, что глава Республики Коми Владимир Уйба - активный человек, у которого большие связи. "Он же работал в федеральных органах власти. Он может здесь функционировать должным образом", - добавил президент РФ.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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политика, воркута, россия, республика коми, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Политика, Воркута, Россия, Республика Коми, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин прокомментировал передачу аэропорта Воркуты в госсобственность

Путин: главное, чтобы аэропорт Воркуты в федеральной собственности развивался

CC BY-SA 3.0 / Alexey Reznichenko / Аэропорт Воркута
Аэропорт Воркута - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
CC BY-SA 3.0 / Alexey Reznichenko /
Аэропорт Воркута. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Аэропортовый комплекс Воркуты, который передается в федеральную собственность, должен развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией.
"Только, чтобы он развивался. Потому что это бывает, когда мы передаем в регионы, а потом все это зависает. И регион потом приходит и просит федеральных денег для развития", - ответил Путин на благодарность за передачу в федеральную собственность аэропортового комплекса Воркуты.
Путин отметил, что глава Республики Коми Владимир Уйба - активный человек, у которого большие связи. "Он же работал в федеральных органах власти. Он может здесь функционировать должным образом", - добавил президент РФ.
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ПолитикаВоркутаРоссияРеспублика КомиВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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