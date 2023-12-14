https://ria.ru/20231214/vorkuta-1915788918.html

Путин прокомментировал передачу аэропорта Воркуты в госсобственность

Путин прокомментировал передачу аэропорта Воркуты в госсобственность - РИА Новости, 14.12.2023

Путин прокомментировал передачу аэропорта Воркуты в госсобственность

Аэропортовый комплекс Воркуты, который передается в федеральную собственность, должен развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:19

2023-12-14T14:19

2023-12-14T14:24

политика

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владимир путин

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Аэропортовый комплекс Воркуты, который передается в федеральную собственность, должен развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией. "Только, чтобы он развивался. Потому что это бывает, когда мы передаем в регионы, а потом все это зависает. И регион потом приходит и просит федеральных денег для развития", - ответил Путин на благодарность за передачу в федеральную собственность аэропортового комплекса Воркуты. Путин отметил, что глава Республики Коми Владимир Уйба - активный человек, у которого большие связи. "Он же работал в федеральных органах власти. Он может здесь функционировать должным образом", - добавил президент РФ.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20230707/tu-160-1882707156.html

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Кирилл Волков

политика, воркута, россия, республика коми, владимир путин, итоги года с владимиром путиным