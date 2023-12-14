Волонтеров из новых регионов необходимо уравнять в правах, заявил Путин
Путин согласился, что волонтеров из новых регионов необходимо уравнять в правах
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу уравнять в правах волонтеров из новых регионов с представителями этого сообщества из других субъектов России, в том числе в выплате страховки.
Во время большой ежегодной пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией к главе государства обратился волонтер из Донбасса. Он рассказал в частности, что приезжающие из других регионов волонтеры застрахованы, и в случае их гибели родные имеют право на выплаты по страховке. Он попросил президента РФ создать для волонтеров Донбасса те же условия.
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"Полностью согласен… все должны быть поставлены в равные права. Какая разница нам, где этот человек живёт? Это вне зависимости даже от того, был ли на момент получения травмы этот человек гражданином России или нет, а в вашем случае, тем более. Особенно это касается волонтёров, которые по зову сердца помогают нашим ребятам и гражданским лицам на этих территориях, рискуют собой, своим здоровьем и жизнью. Конечно, это должно быть сделано. Обязательно будем к этому стремиться. Обязательно добьюсь того, чтобы всё это было соответствующим образом отрегулировано", - сказал Путин, подводя итоги года.