https://ria.ru/20231214/volontery-1915822736.html

Волонтеров из новых регионов необходимо уравнять в правах, заявил Путин

Волонтеров из новых регионов необходимо уравнять в правах, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

Волонтеров из новых регионов необходимо уравнять в правах, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу уравнять в правах волонтеров из новых регионов с представителями этого сообщества из других субъектов России, в... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:46

2023-12-14T15:46

2023-12-14T16:14

россия

владимир путин

волонтеры

общество

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу уравнять в правах волонтеров из новых регионов с представителями этого сообщества из других субъектов России, в том числе в выплате страховки.Во время большой ежегодной пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией к главе государства обратился волонтер из Донбасса. Он рассказал в частности, что приезжающие из других регионов волонтеры застрахованы, и в случае их гибели родные имеют право на выплаты по страховке. Он попросил президента РФ создать для волонтеров Донбасса те же условия."Полностью согласен… все должны быть поставлены в равные права. Какая разница нам, где этот человек живёт? Это вне зависимости даже от того, был ли на момент получения травмы этот человек гражданином России или нет, а в вашем случае, тем более. Особенно это касается волонтёров, которые по зову сердца помогают нашим ребятам и гражданским лицам на этих территориях, рискуют собой, своим здоровьем и жизнью. Конечно, это должно быть сделано. Обязательно будем к этому стремиться. Обязательно добьюсь того, чтобы всё это было соответствующим образом отрегулировано", - сказал Путин, подводя итоги года.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, волонтеры, общество, итоги года с владимиром путиным