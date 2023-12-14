https://ria.ru/20231214/venesuela-1915678164.html
СМИ: по меньшей мере 16 человек погибли в аварии с грузовиком в Венесуэле
СМИ: по меньшей мере 16 человек погибли в аварии с грузовиком в Венесуэле - РИА Новости, 14.12.2023
СМИ: по меньшей мере 16 человек погибли в аварии с грузовиком в Венесуэле
По меньшей мере 16 человек погибли и шесть пострадали в результате аварии в Венесуэле, где грузовик протаранил несколько машин, передает агентство Франс Пресс... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T07:54
2023-12-14T07:54
2023-12-14T07:54
в мире
венесуэла
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли и шесть пострадали в результате аварии в Венесуэле, где грузовик протаранил несколько машин, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу пожарной службы. "По меньшей мере 16 человек погибли и еще шесть серьезно пострадали после того, как грузовик протаранил несколько автомобилей на шоссе в Венесуэле", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на главу пожарной службы страны Хуана Гонсалеса. Отмечается, что авария произошла на шоссе, которое соединяет столицу Каракас с востоком страны.
https://ria.ru/20231209/dtp-1914870141.html
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в мире, венесуэла, каракас
В мире, Венесуэла, Каракас
СМИ: по меньшей мере 16 человек погибли в аварии с грузовиком в Венесуэле
Франс Пресс: 16 человек погибли в аварии с грузовиком в Венесуэле