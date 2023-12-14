https://ria.ru/20231214/venesuela-1915678164.html

СМИ: по меньшей мере 16 человек погибли в аварии с грузовиком в Венесуэле

СМИ: по меньшей мере 16 человек погибли в аварии с грузовиком в Венесуэле - РИА Новости, 14.12.2023

СМИ: по меньшей мере 16 человек погибли в аварии с грузовиком в Венесуэле

По меньшей мере 16 человек погибли и шесть пострадали в результате аварии в Венесуэле, где грузовик протаранил несколько машин, передает агентство Франс Пресс... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T07:54

2023-12-14T07:54

2023-12-14T07:54

в мире

венесуэла

каракас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли и шесть пострадали в результате аварии в Венесуэле, где грузовик протаранил несколько машин, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу пожарной службы. "По меньшей мере 16 человек погибли и еще шесть серьезно пострадали после того, как грузовик протаранил несколько автомобилей на шоссе в Венесуэле", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на главу пожарной службы страны Хуана Гонсалеса. Отмечается, что авария произошла на шоссе, которое соединяет столицу Каракас с востоком страны.

https://ria.ru/20231209/dtp-1914870141.html

венесуэла

каракас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венесуэла, каракас