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СМИ: по меньшей мере 16 человек погибли в аварии с грузовиком в Венесуэле - РИА Новости, 14.12.2023
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07:54 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/venesuela-1915678164.html
СМИ: по меньшей мере 16 человек погибли в аварии с грузовиком в Венесуэле
СМИ: по меньшей мере 16 человек погибли в аварии с грузовиком в Венесуэле - РИА Новости, 14.12.2023
СМИ: по меньшей мере 16 человек погибли в аварии с грузовиком в Венесуэле
По меньшей мере 16 человек погибли и шесть пострадали в результате аварии в Венесуэле, где грузовик протаранил несколько машин, передает агентство Франс Пресс... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T07:54
2023-12-14T07:54
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли и шесть пострадали в результате аварии в Венесуэле, где грузовик протаранил несколько машин, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу пожарной службы. "По меньшей мере 16 человек погибли и еще шесть серьезно пострадали после того, как грузовик протаранил несколько автомобилей на шоссе в Венесуэле", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на главу пожарной службы страны Хуана Гонсалеса. Отмечается, что авария произошла на шоссе, которое соединяет столицу Каракас с востоком страны.
https://ria.ru/20231209/dtp-1914870141.html
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в мире, венесуэла, каракас
В мире, Венесуэла, Каракас
СМИ: по меньшей мере 16 человек погибли в аварии с грузовиком в Венесуэле

Франс Пресс: 16 человек погибли в аварии с грузовиком в Венесуэле

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли и шесть пострадали в результате аварии в Венесуэле, где грузовик протаранил несколько машин, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу пожарной службы.
«
"По меньшей мере 16 человек погибли и еще шесть серьезно пострадали после того, как грузовик протаранил несколько автомобилей на шоссе в Венесуэле", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на главу пожарной службы страны Хуана Гонсалеса.
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Отмечается, что авария произошла на шоссе, которое соединяет столицу Каракас с востоком страны.
 
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