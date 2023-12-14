https://ria.ru/20231214/vaktsina-1915795771.html
Путин рассказал, почему не хватает вакцин от кори
Путин рассказал, почему не хватает вакцин от кори - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал, почему не хватает вакцин от кори
Президент России Владимир Путин назвал техническим сбоем недостаток вакцин от кори, поскольку в основе сырья для вакцины лежит яйцо. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:35
2023-12-14T14:35
2023-12-14T14:54
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал техническим сбоем недостаток вакцин от кори, поскольку в основе сырья для вакцины лежит яйцо."Что касается препаратов для иммунизации от кори, паротита, краснухи. Здесь тоже такой технический сбой, на самом деле, и вызывает сожаление, с чем он связан, это связано, как ни странно, - с яйцом. Потому что сырьём для производства вакцины против кори является куриное яйцо, нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, итоги года с владимиром путиным, корь, общество, здоровье - общество
Владимир Путин, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным, Корь, Общество, Здоровье - Общество
Путин рассказал, почему не хватает вакцин от кори
Путин назвал техсбоем недостаток вакцин от кори, поскольку в основе лежит яйцо