https://ria.ru/20231214/vaktsina-1915795771.html

Путин рассказал, почему не хватает вакцин от кори

Путин рассказал, почему не хватает вакцин от кори - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал, почему не хватает вакцин от кори

Президент России Владимир Путин назвал техническим сбоем недостаток вакцин от кори, поскольку в основе сырья для вакцины лежит яйцо. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:35

2023-12-14T14:35

2023-12-14T14:54

владимир путин

россия

итоги года с владимиром путиным

корь

общество

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915743827_0:0:2806:1579_1920x0_80_0_0_c02c6eae2aa0c44ed98558d57190fce8.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал техническим сбоем недостаток вакцин от кори, поскольку в основе сырья для вакцины лежит яйцо."Что касается препаратов для иммунизации от кори, паротита, краснухи. Здесь тоже такой технический сбой, на самом деле, и вызывает сожаление, с чем он связан, это связано, как ни странно, - с яйцом. Потому что сырьём для производства вакцины против кори является куриное яйцо, нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/zdravookhranenie-1915799196.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, итоги года с владимиром путиным, корь, общество, здоровье - общество