Ульянов: у США не осталось шансов сохранить однополярный мир
Постпред России Ульянов: США должны признать современную многополярность
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. У США не осталось шансов сохранить устаревший однополярный мир с ними во главе, а для сохранения международной стабильности им необходимость признать современную многополярность, заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Российский постпред написал в своем Telegram-канале о том, что Вашингтон не принимает многополярный мир, который "все больше и больше" становится реальностью, и пытается сохранить устаревшую и недемократическую концепцию, в которой США являются единственным полюсом, на что у него "нет шансов".
"У США есть все причины остаться одним из важных полюсов нового, более демократического многополярного мира. Чем скорее Вашингтон это признает, тем лучше для того, чтобы сохранить хотя бы нынешний уровень стабильности в международных делах", - считает Ульянов.