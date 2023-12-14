https://ria.ru/20231214/ukraina-1915864315.html

СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве и в Староконстантинове

СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве и в Староконстантинове - РИА Новости, 14.12.2023

СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве и в Староконстантинове

Взрывы на фоне воздушной тревоги повторно прогремели в Киеве и в городе Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, сообщает украинское издание... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:28

2023-12-14T17:28

2023-12-14T17:33

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дмитрий песков

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Взрывы на фоне воздушной тревоги повторно прогремели в Киеве и в городе Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, сообщает украинское издание "Klymenko.Time". В Староконстантинове расположен военный аэродром. Ранее в четверг названное издание сообщало о взрывах в Староконстантинове. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на территории всей страны была объявлена воздушная тревога. "Повторные взрывы в Киеве. Также слышны взрывы в Староконстантинове Хмельницкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231203/vzryvy-1913512819.html

https://ria.ru/20231214/trevoga-1915852875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, хмельницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины