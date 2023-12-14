СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве и в Староконстантинове
Издание "Klymenko.Time" сообщило о взрывах в Киеве и в Староконстантинове
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Взрывы на фоне воздушной тревоги повторно прогремели в Киеве и в городе Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, сообщает украинское издание "Klymenko.Time".
В Староконстантинове расположен военный аэродром.
Ранее в четверг названное издание сообщало о взрывах в Староконстантинове. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на территории всей страны была объявлена воздушная тревога.
"Повторные взрывы в Киеве. Также слышны взрывы в Староконстантинове Хмельницкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.