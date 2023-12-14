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СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве и в Староконстантинове - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 14.12.2023 (обновлено: 17:33 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915864315.html
СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве и в Староконстантинове
СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве и в Староконстантинове - РИА Новости, 14.12.2023
СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве и в Староконстантинове
Взрывы на фоне воздушной тревоги повторно прогремели в Киеве и в городе Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, сообщает украинское издание... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:28
2023-12-14T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
хмельницкая область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Взрывы на фоне воздушной тревоги повторно прогремели в Киеве и в городе Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, сообщает украинское издание "Klymenko.Time". В Староконстантинове расположен военный аэродром. Ранее в четверг названное издание сообщало о взрывах в Староконстантинове. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на территории всей страны была объявлена воздушная тревога. "Повторные взрывы в Киеве. Также слышны взрывы в Староконстантинове Хмельницкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231203/vzryvy-1913512819.html
https://ria.ru/20231214/trevoga-1915852875.html
киев
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в мире, киев, россия, хмельницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Хмельницкая область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве и в Староконстантинове

Издание "Klymenko.Time" сообщило о взрывах в Киеве и в Староконстантинове

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве, Украина
Люди на станции метро в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Взрывы на фоне воздушной тревоги повторно прогремели в Киеве и в городе Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, сообщает украинское издание "Klymenko.Time".
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Ранее в четверг названное издание сообщало о взрывах в Староконстантинове. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на территории всей страны была объявлена воздушная тревога.
"Повторные взрывы в Киеве. Также слышны взрывы в Староконстантинове Хмельницкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияХмельницкая областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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