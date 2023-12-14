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Запад попытается сохранить русофобский режим на Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 14.12.2023 (обновлено: 18:02 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915862649.html
Запад попытается сохранить русофобский режим на Украине, заявил Нарышкин
Запад попытается сохранить русофобский режим на Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023
Запад попытается сохранить русофобский режим на Украине, заявил Нарышкин
Запад осознает провал военных действий Киева, но не хочет отказываться от использования Украины в целях нанесения ущерба России, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:21
2023-12-14T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Запад осознает провал военных действий Киева, но не хочет отказываться от использования Украины в целях нанесения ущерба России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Политики и руководители западных стран осознают провал так называемого летне-осеннего наступления Вооруженных сил Украины против российской армии. Но, несмотря на это, они не желают отказываться от лицемерной стратегии использования Украины в качестве расходного материала, с тем, чтобы нанести как можно больший ущерб Российской Федерации", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам XIX совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.По словам Нарышкина, на Западе "попытаются сохранить, конечно, на Украине подконтрольный русофобский режим, попытаются дальше в военном смысле осваивать территории Украины".
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин
Запад попытается сохранить русофобский режим на Украине, заявил Нарышкин

Нарышкин: Запад не хочет отказываться от использования Украины против России

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Запад осознает провал военных действий Киева, но не хочет отказываться от использования Украины в целях нанесения ущерба России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Политики и руководители западных стран осознают провал так называемого летне-осеннего наступления Вооруженных сил Украины против российской армии. Но, несмотря на это, они не желают отказываться от лицемерной стратегии использования Украины в качестве расходного материала, с тем, чтобы нанести как можно больший ущерб Российской Федерации", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам XIX совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
По словам Нарышкина, на Западе "попытаются сохранить, конечно, на Украине подконтрольный русофобский режим, попытаются дальше в военном смысле осваивать территории Украины".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей Нарышкин
 
 
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