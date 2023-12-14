https://ria.ru/20231214/ukraina-1915862649.html

Запад попытается сохранить русофобский режим на Украине, заявил Нарышкин

Запад попытается сохранить русофобский режим на Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023

Запад попытается сохранить русофобский режим на Украине, заявил Нарышкин

Запад осознает провал военных действий Киева, но не хочет отказываться от использования Украины в целях нанесения ущерба России, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:21

2023-12-14T17:21

2023-12-14T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Запад осознает провал военных действий Киева, но не хочет отказываться от использования Украины в целях нанесения ущерба России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Политики и руководители западных стран осознают провал так называемого летне-осеннего наступления Вооруженных сил Украины против российской армии. Но, несмотря на это, они не желают отказываться от лицемерной стратегии использования Украины в качестве расходного материала, с тем, чтобы нанести как можно больший ущерб Российской Федерации", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам XIX совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.По словам Нарышкина, на Западе "попытаются сохранить, конечно, на Украине подконтрольный русофобский режим, попытаются дальше в военном смысле осваивать территории Украины".

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин