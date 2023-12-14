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Фицо заявил о расхождении во взглядах Словакии и НАТО по Украине - РИА Новости, 14.12.2023
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15:06 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915807438.html
Фицо заявил о расхождении во взглядах Словакии и НАТО по Украине
Фицо заявил о расхождении во взглядах Словакии и НАТО по Украине - РИА Новости, 14.12.2023
Фицо заявил о расхождении во взглядах Словакии и НАТО по Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что взгляды республики и НАТО на военную помощь Украине не совпадают, но это не должно негативно отразиться на... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:06
2023-12-14T15:06
украина
в мире
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что взгляды республики и НАТО на военную помощь Украине не совпадают, но это не должно негативно отразиться на конструктивном диалоге страны и альянса. Фицо встретился с главой НАТО перед началом двухдневного саммита ЕС в Брюсселе. "Взгляды Словакии и НАТО на военную помощь Украине не совпадают, потому что словацкое правительство не верит, что это поможет разрешить ситуацию на Украине, заявил премьер Роберт Фицо в четверг на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом", - сообщило словацкое издание teraz.sk. По данным портала, "правительство Словакии настаивает на том, что конфликт на Украине не имеет военного решения". "Премьер добавил, что в этом направлении отсутствуют какие-либо инициативы о мире со стороны Европейского союза или НАТО", - говорится в информации. По словам Фицо, он надеется, что расхождение взглядов на конфликт на Украине не осложнит конструктивный диалог между Словакией и НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Ранее в МО РФ заявили, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20231214/politiki-1915744525.html
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украина, в мире, роберт фицо, нато, словакия
Украина, В мире, Роберт Фицо, НАТО, Словакия
Фицо заявил о расхождении во взглядах Словакии и НАТО по Украине

Фицо: взгляды Словакии и НАТО на военную помощь Украине не совпадают

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что взгляды республики и НАТО на военную помощь Украине не совпадают, но это не должно негативно отразиться на конструктивном диалоге страны и альянса.
Фицо встретился с главой НАТО перед началом двухдневного саммита ЕС в Брюсселе.
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"Взгляды Словакии и НАТО на военную помощь Украине не совпадают, потому что словацкое правительство не верит, что это поможет разрешить ситуацию на Украине, заявил премьер Роберт Фицо в четверг на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом", - сообщило словацкое издание teraz.sk.
По данным портала, "правительство Словакии настаивает на том, что конфликт на Украине не имеет военного решения". "Премьер добавил, что в этом направлении отсутствуют какие-либо инициативы о мире со стороны Европейского союза или НАТО", - говорится в информации.
По словам Фицо, он надеется, что расхождение взглядов на конфликт на Украине не осложнит конструктивный диалог между Словакией и НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Ранее в МО РФ заявили, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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