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Россия десятилетиями старалась выстроить отношения с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
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12:37 14.12.2023 (обновлено: 13:15 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915741628.html
Россия десятилетиями старалась выстроить отношения с Украиной, заявил Путин
Россия десятилетиями старалась выстроить отношения с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Россия десятилетиями старалась выстроить отношения с Украиной, заявил Путин
Россия не забудет обстоятельств госпереворота на Украине в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:37
2023-12-14T13:15
россия
украина
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия не забудет обстоятельств госпереворота на Украине в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин."В 2014 году приехали три министра иностранных дел, вот из Европы: польский, немецкий, французский. Подписались как гаранты договоренностей между властью, президентом Януковичем и оппозицией, договорились, что все будут решать мирным путем. Через два дня совершили госпереворот. Зачем? Пошли бы на выборы и выигрывали. Нет, чтобы точку поставить, чтобы конфликт создать - вот зачем. Это кто сделал? Американские наши дружки. А европейцы, которые подписались, как гаранты договоренностей между властью и оппозицией, сделали вид, что вообще ничего не знают. И сейчас спросите в Европе, кто-нибудь помнит об этом? Нет. Но мы не забыли и не забудем", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, украина, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, в мире, европа
Россия, Украина, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, В мире, Европа
Россия десятилетиями старалась выстроить отношения с Украиной, заявил Путин

Путин: Россия десятилетиями старалась выстроить нормальные отношения с Украиной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия не забудет обстоятельств госпереворота на Украине в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"В 2014 году приехали три министра иностранных дел, вот из Европы: польский, немецкий, французский. Подписались как гаранты договоренностей между властью, президентом Януковичем и оппозицией, договорились, что все будут решать мирным путем. Через два дня совершили госпереворот. Зачем? Пошли бы на выборы и выигрывали. Нет, чтобы точку поставить, чтобы конфликт создать - вот зачем. Это кто сделал? Американские наши дружки. А европейцы, которые подписались, как гаранты договоренностей между властью и оппозицией, сделали вид, что вообще ничего не знают. И сейчас спросите в Европе, кто-нибудь помнит об этом? Нет. Но мы не забыли и не забудем", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин сравнил ситуацию на Украине и в секторе Газа
Вчера, 12:58
 
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