https://ria.ru/20231214/ukraina-1915741628.html

Россия десятилетиями старалась выстроить отношения с Украиной, заявил Путин

Россия десятилетиями старалась выстроить отношения с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

Россия десятилетиями старалась выстроить отношения с Украиной, заявил Путин

Россия не забудет обстоятельств госпереворота на Украине в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:37

2023-12-14T12:37

2023-12-14T13:15

россия

украина

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

в мире

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915740111_114:450:2955:2048_1920x0_80_0_0_fd14e8016001159149167287aaf48313.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия не забудет обстоятельств госпереворота на Украине в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин."В 2014 году приехали три министра иностранных дел, вот из Европы: польский, немецкий, французский. Подписались как гаранты договоренностей между властью, президентом Януковичем и оппозицией, договорились, что все будут решать мирным путем. Через два дня совершили госпереворот. Зачем? Пошли бы на выборы и выигрывали. Нет, чтобы точку поставить, чтобы конфликт создать - вот зачем. Это кто сделал? Американские наши дружки. А европейцы, которые подписались, как гаранты договоренностей между властью и оппозицией, сделали вид, что вообще ничего не знают. И сейчас спросите в Европе, кто-нибудь помнит об этом? Нет. Но мы не забыли и не забудем", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915752860.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, в мире, европа